Tesla'nın piyasa değeri, çok uzun zaman sonra 1 trilyon doların altına geriledi. Şirket, yılın başından beri yüzde 30 civarı değer kaybı yaşadı. Peki Tesla'da neler yaşanıyor?

Elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden Tesla ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin toplam piyasa değeri, uzun zaman sonra 1 trilyon doların altına geriledi. Tesla, 16 Kasım 2024 tarihinde 1,03 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmış ve o günden sonra da değer kazanmaya devam etmişti.

CompaniesMarketCap verilerine göre Tesla'nın piyasa değeri, son 24 saatte yüzde 8,4 seviyelerinde düştü. Bu da firmanın toplam büyüklüğünün 973,96 milyar dolara gerilemesine neden oldu. Öte yandan; yaşanan değer kaybı, Tesla'nın dünyanın en büyük şirketleri listesindeki sıralamasını da 10. sıraya düşürdü. Tesla, düne kadar dünyanın en büyük 8. şirketiydi.

1 Ocak'tan bu yana yüzde 30'luk değer kaybı!

Tesla'nın 2025 yılına iyi bir başlangıç yapmadığını söyleyebiliriz. Çünkü şirket, 1 Ocak tarihinden bu yana yüzde 29,7 değer kaybı yaşadı. Tabii bunların yaşanmasının altında bazı geçerli nedenler vardı. Gelin şimdi o nedenlere yakından bakalım.

Tesla'nın değer kaybı yaşamasının temel nedenlerinden bir tanesi, Elon Musk'ın ABD siyasetine karışmış olması. İnsanlar sırf bu yüzden Tesla'ya tepki göstermeye başladılar. Öte yandan; diğer üreticiler de Tesla'yı köşeye sıkıştırıyor. Hatta şirket, 2024'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladığı zaman hem satışların hem de kârlılığın düştüğünü açıklamıştı. Hâl böyle olunca yaşananlar için çok da şaşırtıcı diyemeyiz.