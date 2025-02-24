Tesla yöneticisi Lars Moravy, yıl ortasına kadar tanıtılması beklenen ucuz modelle ilgili konuştu. Moravy, bekleyenleri çok sevindirecek bir haber verdi.

Tesla, uzun yıllardır uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil geliştiriyordu. Geçen ayın sonunda şirket tarafından yapılan bir açıklama, 25 bin dolar civarında fiyata sahip olacak modelin 2025’in ilk yarısında geleceğini gözler önüne sermişti.

Şimdi ise büyük merakla beklenen bu araba hakkında yeni bir açıklama geldi. Şirket yöneticilerinden Lars Moravy, “Düşük fiyatı nedeniyle özellikleri daha mı kötü olacak?” sorusuna yanıt verdi.

Ucuz Tesla modeli, şimdiki araçlardan çok daha aşağıda olmayacak

Mühendislik tarafında yönetici olan Moravy, açıklamasında bu tarz bir araba geliştirmenin en zor kısmının o arabayı daha kötü hâle getirmemek olduğunu belirtti. Yani düşük fiyata yüksek özellikler sunmaya devam etmenin zorluğuna değindi.

Ancak devamında bekleyenleri mutlu edecek ifadeler kullandı. Moravy, şu ankilerden çok daha kötü bir model gelmeyeceğinin altını çizdi: “Bugün sattığımız arabalardan çok daha aşağıda olmayacaklarına söz veriyorum.”

Bu gerçekten de sevindirici bir haber. Şirketin 25 bin dolar bandına düşmesiyle bazı özelliklerden vazgeçebileceğinden korkuluyordu. Ancak görünüşe göre fiyat düşüşüne rağmen hâlâ etkileyici özelliklere sahip bir model göreceğiz. Tabii ki şu ankilerden daha kötü olduğu yerleri olacaktır ancak öyle hayal kırıklığı yaratan bir araba olarak gelmeyeceğini söyleyebiliriz.