Tesla, Tam Otomatik Sürücü Özelliğinin Fiyatını Arttırıyor

Birkaç hafta içinde, Tesla müşterileri şu an tamamen işlevsel olmayan bir özellik için daha fazla para vermek zorunda kalacak. Ancak CEO Elon Musk, Tesla'nın bir gün tamamen kendi kendine sürüş imkanı tanıyabileceğini vaat ediyor.

Elon Musk, cumartesi günü Twitter üzerinden Tesla'larda Tam Otomatik Sürücü (FSD) seçeneğinin fiyatının, 1 Mayıs'tan itibaren önemli bir ölçüde artacağını söyledi. Tesla araçları şu an kendi kendine sürüş sunamıyor. Yine de Musk, Tesla araçlarında gelişmiş sürücü desteği imkanlarının bir gün tam otomatik olana kadar gelişeceğinin sözünü verdi.

"Tesla Tam Otomatik Sürücü seçeneğinin fiyatı, zaman içinde önemli bir ölçüde artacak."

Musk belirli bir rakam vermese de Twitter'daki bir soruya cevaben fiyat artışının "3.000 dolar civarı bir şey" olacağını söyledi. Tam otomatik sürücünün ücreti şu anda 5.000 dolar.

"Artacak derken birkaç bin dolar değerinde mi yani? 3.000 dolar mesela?"

"Onun gibi bir şey."

Fiyat artışı birkaç göze çarpan değişiklik ve olayın üstüne geliyor. Bunlardan biri de 22 Nisan'da Tesla'nın kendi kendine sürüş teknolojisini tanıtacağı Autonomy Investor Day. Ayrıca Tesla perşembe günü, uyarlanabilir seyir kontrolü ve şerit idaresi özelliklerini birleştiren Otopilot özelliğinin artık standart bir özellik olduğunu duyurmuştu.

Otopilotun daha güçlü bir çeşidi ise Tam Otomatik Sürücü (FSD) ve bu özellik şu anda ekstra 5.000 dolar değerinde. FSD, arabayı yanınıza çağırmanızı sağlayan Summon özelliği gibi ekstra özellikler içeriyor. Bunlardan bir başkası da otoyol giriş/çıkış şeritlerinde, geçitlerde arabayı yönlendirmeyi ve şerit değiştirmeyi sağlayan Otopilotta Seyir (Navigate on Autopilot) özelliği. Sürücüler navigasyona bir hedef girdiği anda bu özelliği kullanabiliyorlar.

Tesla, Otopilotta Seyir ve daha kapsamlı bir FSD sistemini kablosuz yazılım güncellemeleriyle geliştirmeye devam ediyor. Şirket, internet sitesinde FSD'nin yakın zamanda trafik ışıklarını ve dur tabelalarını tanıyıp tepki verebileceğini söylüyor. Ayrıca, FSD ile şehrin sokaklarında otomatik bir şekilde sürüş imkanı sunulacağının da vaatlerini veriyor.