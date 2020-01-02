Tesla, Supercharger noktalarını gösteren haritalarını yeniledi. Dünya üzerinde 15 binden fazla araç şarj istasyonuna sahip olan şirket, kendi ağını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobil sektörü, son dönemlerde en çok Tesla'yı konuşuyor. Çünkü şirket, elektrik motorlu ve doğa dostu otomobiller üretiyor. Araçlarını teknolojik donanımlarla üstün bir hale getiren getiren Tesla, böylelikle otomobil sektörünün geleceğine yön veriyor. Üstelik şirketin popülaritesi, her geçen gün biraz daha yükseliyor.

Tesla, elektrikli otomobilleri ürettikten sonra dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Ancak bu durum, Tesla için yeni maliyetleri de beraberinde getiriyor. Çünkü otomobilleri şarj etmek için bazı alt yapılar ve "Supercharger" olarak isimlendirilen şarj istasyonlarının da kurulması gerekiyor. Hal böyle olunca da Tesla, dünya genelinde pek çok noktaya şarj istasyonu kurabilmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Aralık ayı içerisinde açıklanan veriler, Tesla'nın 2019 yılının ikinci yarısında, 2.000'den fazla şarj istasyonu kurduğunu ve bu istasyonların dünya genelinde 15.000'i geçtiğini gösteriyordu. Bu sayı elbette yeterli değildi ancak yine de tüketicilerin ihtiyaçlarını gidermek için durumun idare edilmesini sağlıyordu. Şimdiyse Tesla, dünya üzerindeki Supercharger noktalarının güncel haritasını açıkladı.

İşte Tesla'nın ABD ve Kanada'daki Supercharger noktaları

Tesla'nın merkezi zaten Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla şirket tarafından üretilen araçlar, en çok ABD'de tercih ediliyor ve hal böyle olunca da şirket, ABD'ye adeta bir ağ kurmuş durumda. Tüketiciler ABD'de, tıpkı bir akaryakıt istasyonuna gider gibi Tesla'nın Supercharger merkezlerine gidebiliyorlar.

Avrupa'da ise durum şu şekilde

Tesla Avrupa'da, özellikle 2019 yılında kendisine iyi bir yer edindi. Hal böyle olunca da otomobil devi, Avrupa'daki Supercharger noktalarının sayısını arttırmak için aktif olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu haritada, Tesla'nın Türkiye'de de Supercharger noktaları bulunduğu açıkça görülebiliyor. Dilerseniz şimdi de Türkiye haritasına daha yakından bakalım.

Türkiye'deki Tesla Supercharger noktaları

Tesla Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Antalya, Konya, Aydın ve Edirne olmak üzere 10 farklı noktada Supercharger istasyonuna sahip. Ancak şu an için bu istasyonlar kullanıma hazır durumda değil. Yani Türkiye'deki Tesla sahipleri, araçlarını bir Supercharger noktasından şarj edemiyorlar. Yapım süreçleri tamamlandıktan sonra Türkiye, ilk etapta 10 adet Tesla Supercharger istasyonuna sahip olacak.

Asya ve Uzak Doğu da Tesla'nın hedefleri arasında

Tesla şu an için daha çok Avrupa ve Amerika kıtalarına önem veriyor gibi görünüyor. Ancak Asya kıtasına geldiğimizde de şirket; Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Rusya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Tayvan'da Supercharger noktalarına sahip görünüyor. Ayrıca Tesla; Avustralya ve Yeni Zelanda'da da aktif olarak Supercharger istasyonlarına sahip.

Tesla'nın kurduğu Supercharger istasyonlarıyla araç sahipleri, araçlarının bataryalarını kısa bir süre içerisinde güvenli olarak doldurabiliyorlar. Her geçen gün biraz daha yaygınlaşan istasyonlar, zaten son birkaç yıldır popülaritesi artan Tesla'yı daha da bilindik yapacak gibi görünüyor.