Tesla Sahipleri Güncellemeyle Yeni Korna Seslerine Kavuştu

Tesla, tatil sezonu için yayınladığı özel güncellemeyle birlikte araç sahiplerine oldukça eğlenceli anlar yaşatacak yeni korna sesleri ekledi. Bu korna sesleri arasında gaz çıkarma sesi ve keçi sesi de yer alıyordu.

Dün akşam saatlerinde Tesla otomobil kullanıcıları, tatil dönemine özel yeni bir güncelleme aldı. Elon Musk tarafından da detayları paylaşılan bu güncellemeyle birlikte Tesla sahipleri, artık araçlarının korna sesini oldukça komik seslerle değiştirebilecekler. Bu, güncellemeyle gelen "Boombox" modu sayesinde olacak.

Otomobillerdeki "Toybox" bölümünün altında bulunabilecek yeni özellik, araç sahiplerinin kornalarını gaz çıkarma, alkış ve keçi sesleriyle değiştirmelerini sağlıyor. Üstelik seçilen ses yalnızca araç içinde değil, araç dışında hoparlörleri olan Tesla sahipleri tarafından araç dışına da verilebiliyor.

Özel sesler de yüklenebiliyor:

Üstelik yeni güncellemenin getirdiği eğlenceli özellikler yalnızca bununla da sınırlı değil. Tesla kullanıcıları, araçlarının kornalarına bastıklarında aracı sürerken veya araç Summon ile hareket ederken hangi sesi çıkarmak istediklerini de ayarlayabiliyorlar. Üstelik bu ses, araç sahiplerine sunulan seslerin yanı sıra istenilen herhangi bir ses olabiliyor.

Araç sahiplerinin istedikleri sesi istedikleri durumda çıkarmalarını sağlamak içinse yapmaları gereken tek şey araca bir bellek bağlamak. Araç, bunun ardından en fazla beş adet sesi kaydedecek ve istenilen durumlarda çıkaracak. Yeni güncellemeyle birlikte Tesla otomobiller dışarıdaki insanların eğlenceli anlar yaşamalarını sağlayacak.

Yeni güncelleme yalnızca korna seslerinden oluşmuyor. Tatil sezonu için özel olarak yayınlanan güncelleme, beraberinde üç yeni oyunu da getirdi. Bu oyunlar The Battle of Polytopia, Cat Quest ve Solitaire oldu. Oyunlar, diğer oyunlarda olduğu gibi araç park halindeyken oynanabilir durumda.