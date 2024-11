Bu hafta onuncu yılını kutlayan The Binding of Isaac: Rebirth'ün onuncu yıl kutlamalarında çok oyunculu modla ilgili açıklama geldi.

Enteresan ve tekrar tekrar oynanabilir yapısı ile oyunseverlerin gönlünde ayrı bir yeri olan The Binding of Isaac: Rebirth, bu hafta on yaşına giriyor. Bu önemli olayı kutlamak için de oyunun geliştiricisi Edmund McMillen, yapımın uzun süredir beklenen çevrimiçi co-op modunun çıkış tarihini açıkladı.

McMillen'ın açıklamasına göre yeni mod 18 Kasım'da oynanabilir olacak. Bu mod aslında ilk olarak geçtiğimiz yılın eylül ayında duyurulmuştu ve o zamandan bu zamana da, The Binding of Isaac: Repentance sahipleri zaman zaman kapalı betalarda bu modu test etmişti.

Sonunda herkese açılıyor

Co-op modun geleceği resmi olarak duyurulduğundan bu yana bir yıldan fazla zaman geçmiş durumda. 18 Kasım'da herkese açılacak olan yeni modda oyuncular, 2-4 kişilik ekipler oluşturarak mücadele edebilecekler. Geliştiricisine göre yapım, "kabul edilebilir" dengeleme güncellemesi ile gelecek.

McMillen, bu güncellemenin büyük oranda oyuncuların zayıf bulduğu eşyaları güçlendireceğini belirtse de diğer değişiklikler ya da çok oyunculu moda dair ek bir bilgi paylaşılmadı. McMillen ayrıca kendi sosyal medya hesabından oyunla ilgili bazı eski ve nostaljik dökümanları paylaştı.

The Binding of Isaac ve oyunun tüm ek paketleri dahil olan Complete Bundle versiyonu şu anda Steam'de indirimde ve bu indirim 11 Kasım'a kadar devam edecek. Yeni ek paketi indirmek için diğer ek paketlere de sahip olmak gerekiyor.