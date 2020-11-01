EA, Hollanda'ya Her Hafta 500 Bin Euro Ödeyecek

Geçtiğimiz gün Hollanda Kumar Kurumu tarafından paylaşılan mahkeme kararına göre EA, FIFA'da değişiklik yapmadığı müddetçe her hafta 500 bin euro ödeyecek. EA'in ceza ödememesi için FIFA'daki loot kutularını kaldırması gerekecek.

2018 yılında Hollanda Kumar Kurumu (KSA), 10 video oyununu inceleme altına almıştı. Video oyunlarındaki 'loot' kutularını inceleyen kurum, on oyundan dördünün ülkenin kumar yasalarını çiğnediği kararına varmıştı. Kurum, 2018 yılında bunların hangi oyunlar olduğunu açıklamamıştı.

Hollanda Kumar Kurumu, o zaman yaptığı açıklamada 20 Haziran gününe kadar gerekli değişikliklerin yapılmaması durumunda yaptırım yapacaklarını duyurmuştu. Geçtiğimiz gün kurum tarafından yayınlanan yeni bir açıklamadaysa bahsi geçen çoğu şirketin gerekli değişiklikleri yaptığını, ancak Electronic Arts'ın yapmadığını açıkladı.

Değişiklik yapılmayan her hafta 500 bin euro ödenecek:

Kurum, geçtiğimiz gün paylaştığı açıklamasında Electronic Arts'a verecekleri cezayı da açıkladı. FIFA 19, FIFA 20 ve FIFA 21'deki loot kutularıyla başı dertte olan Electronic Arts, oyunlarında değişiklik yapmadığı her hafta için 500 bin euro ödemek zorunda kalacak. Ceza miktarı maksimum 10 milyon euro olacak.

FIFA, oyuncularının gerçek para harcayarak Ultimate Team paketleri almalarına imkân tanıyor. Bu paketler sayesinde oyuncular rakiplerine karşı avantaj kazanabilecekleri rastgele ödüllere sahip oluyorlar. Ancak Electronic Arts'ın bunu yapması için öncelikle Hollanda'dan ilgili yetkiyi alması gerekiyordu.

Electronic Arts'ın Benelüks Yöneticisi Dirk Scholing, paylaştığı açıklamada bu karar hakkında üzüntü duyduklarını söyledi. Dirk, "Yıllar boyunca dünya çapında oyuncular FIFA ve FIFA Ultimate Team moduyla eğlendiler. Bu karar ve kararın Hollanda topluluğumuz için ne anlama geldiği konusunda üzüldük" ifadesini kullandı.

Dirk Scholing, açıklamalarına "Electronic Arts, olumlu oyunla derinden bağlıdır. Tüm oyunlarımızda tüm oyuncularımıza seçim, adalet, değer ve eğlence getirmeye çalışıyoruz. Herhangi bir endişeyi giderecek çözümleri anlamak ve keşfetmek için Hollanda Kumar Kurumu ve diğer paydaşlarla görüşmelere açığız" ifadelerini de ekledi.