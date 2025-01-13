DC evreninde geçen The Flash filminin yönetmeninden dikkat çeken açıklamalar geldi. Yönetmen, 2023'te yayımlanan filmin neden başarısız olduğunu açıkladı.

Warner Bros.'un 2023 yılında yayımladığı The Flash isimli süper kahraman filmi, son dönemlerin en başarısız yapımlarından bir tanesi olarak kayıtlara geçti. IMDb'de sadece 6.6 puan alabilen film, yayımlandığı dönemlerde de büyük tepkiyle karşılaştı. Peki The Flash, neden bu kadar başarısız oldu?

İşte bu sorunun cevabı, filmin yönetmeni Andy Muschietti tarafından verildi. Katıldığı bir programdan The Flash'ın neden başarısız olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Muschietti, bu filmin geniş bir kitleye hitap etmediğini söyledi. Üstelik ünlü yönetmen, kendisinin ve Warner Bros. Pictures yapımcılarının da bunun farkında olduklarını ifade ediyor.

"The Flash, diğer DC karakterleri kadar ilgi görmedi"

Andy Muschietti'nin açıklamasına göre The Flash karakteri, DC evrenindeki diğer karakterler kadar ilgi görmedi. Hatta doğrudan seyirciler ile de görüştüğünü söyleyen yönetmen, pek çok kişinin Flash'ı bir karakter olarak umursamadıklarını belirtti.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Size göre The Flash'ın başarısız olmasının sebebi ne olabilir? Konuyla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.