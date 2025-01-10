Disney+, reklamlı abonelik paketinin ülkemize ne zaman geleceğini ve kaç TL fiyata sahip olacağını açıkladı.

Netflix’in ardından bir diğer popüler film ve dizi platformu Disney+ da geçtiğimiz yıllarda belli ülkelerde reklamlı abonelik sunmaya başlamıştı. Şu ana kadar 12 ülkede sunulan bu aboneliğin, ekim ayında yapılan duyuruyla 2025’te Türkiye’ye de geleceğini görmüştük.

Bugün ise beklenen açıklama geldi. Disney+, reklamlı abonelik paketinin ne zaman ülkemizde çıkış yapacağını ve ne kadar fiyata sahip olacağını açıkladı.

Reklamlı Disney+, 12 Şubat’ta Türkiye'ye gelecek

Platform tarafından yapılan açıklamalara göre 12 Şubat itibarıyla artık “Disney+ Reklamlı” isimli yeni bir abonelik görmeye başlayacağız. Buna ek olarak bir de “Disney+ Reklamsız” isimli bir paket daha yer alacak.

12 Şubat’a kadarki üyeliklerde hiçbir değişiklik olmayacak. Yani yenilemenizi 12 Şubat öncesinde yaptıysanız o ayki fatura dönemi bitene kadar normal kullanıma devam edeceksiniz. Ancak 12 Şubat sonrasındaki fatura dönemleri itibarıyla yeni paketler uygulanmaya başlayacak. Uygulama başladıktan sonra isterseniz üyeliğinizi reklamsıza geçirebileceksiniz. Geçmezseniz üyeliğiniz reklamlı olarak devam edecek.

Reklamlı ve reklamsız Disney+ paketlerinin Türkiye fiyatları

Paket Aylık fiyat Yıllık fiyat Reklamlı Disney+ 164,90 TL 1.649 TL Reklamsız Disney+ 349,90 TL 3.499 TL

Fiyatlara baktığımızda reklamlı aboneliğin şu anki normal abonelikle aynı fiyata çıkacağını görüyoruz. Ancak reklamlı abonelik 349,90 TL gibi oldukça pahalı diyebileceğimiz bir ücretle geliyor.

Reklamlı Disney+ neler sunacak?

Reklamlı deneyim (İçerikleri izlerken öncesinde ve izlediğiniz sırada reklamlar göreceksiniz. Televizyonlardaki reklam araları gibi düşünebilirsiniz. Her 1 saat için 4 dakika reklam gösterilecek)

4K'ya kadar UHD ve HDR video

4 cihazdan eş zamanlı izleme

10 cihaza kadar indirme

5.1 audio

Reklamsız Disney+ neler sunacak?