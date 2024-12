Video oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden The Game Awards 2024, bu gece gerçekleştirilecek. Peki etkinlik, Türkiye'de nasıl takip edilecek? İşte The Game Awards 2024 hakkında bilmeniz gereken her şey...

Video oyun tutkunları için büyük gün geldi. Sektörün en büyük etkinliklerinden bir tanesi olan "The Game Awards 2024", önümüzdeki saatler resmen gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında en prestijli ödüller de dağıtılmış olacak. Peki The Game Awards 2024 canlı yayınlanacak mı? Etkinlik nasıl takip edilecek? The Game Awards 2024 nasıl izlenir? The Game Awards 2024 etkinlikleri, ABD'nin Los Angeles şehrindeki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Ancak etkinlik, baştan sona kadar canlı yayınlar aracılığıyla tüm dünyadaki oyunseverlere ulaştırılacak. Türkiye'deki oyunseverler olarak bu etkinlikleri, thegameawards isimli resmî YouTube kanalı üzerinden izleyebileceğiz. The Game Awards 2024 adayları için: İLGİLİ HABER The Game Awards 2024 Adayları Belli Oldu: GTA 6, Daha Çıkmadan İlk Ödülünü Alabilir The Game Awards 2024 saat kaçta başlayacak? İşte bu konu biraz canınızı sıkabilir. Zira The Game Awards 2024 etkinlikleri, 13 Aralık saat 03.00 (TSİ) başlayacak. Yarın iş ve okul olduğunu düşünecek olursak etkinliği takip etmek, oldukça zorlu olacak. The Game Awards 2024 etkinliklerini aşağıdan izleyebilirsiniz

