HBO, The Last of Us'ın ikinci sezonunda ilk görüntüleri yayımladı. Kısa tanıtım fragmanı, sezonda nelerle karşılaşacağımıza bir bakış atmamızı sağlıyor

Naughty Dog’un efsane PlayStation oyunu The Last of Us, geçtiğimiz HBO imzalı bir dizi uyarlamasıyla yeniden karşımıza çıkmıştı. Pedro Pascal ve Bella Ramsey isimli dizi, izleyenler tarafından çok da beğenilmişti. İkinci sezonu da merakla bekleniyordu.

HBO’dan bugün diziyi bekleyenleri çok sevindirecek bir paylaşım geldi. Şirket, yakında Max’e gelecek yapımlardan kısa kısa görüntüler içeren bir video paylaştı. Bu videoda, The Last of Us’ın 2. sezonundan ilk teaser da yer aldı.

The Last of Us 2. sezon tanıtım fragmanı

The Last of Us 2. Sezon konusu

The Last of Us’ın ilk sezonu, ilk oyunun sonuyla aynı bitmişti. İkinci sezonda bu olaylar devam edecek. Bu sezonda birkaç yıl ileriye gideceğiz ve. Ellie ile Joel’ın yaşadıklarını göreceğiz. Seriyi oynayanların yakından bildiği Abby karakteriyle de bu sezonda tanışacağız. 2. Oyuna paralel ilerleyen bir sezon olacak. Ancak muhtemelen tüm oyunun hikâyesini bu sezonda görmeyeceğiz. 3. sezon gelme ihtimali yüksek. Çok fazla spoiler olacağı için ikinci oyunun hikâyesinin detaylarına girmiyoruz.

The Last of Us 2. sezon kadrosu

Bu sezonda yine Pedro Pascal ve Bella Ramsey’i başrolde göreceğiz. Onlara Isabela Merced, Catherine O’Hara, Jeffrey Wright gibi isimler eşlik edecek. Sezonun yeni ana karakterlerinden olacak Abby’i ise Kaitlyn Dever canlandıracak.

The Last of Us 2. sezon çıkış tarihi

Dizinin yeni sezonunun resmî çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak 2025 yılı içinde bizlerle buluşacak.