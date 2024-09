The Last of Us'ın ikinci sezonu için yeni bir fragman yayımlandı. Yayımlanan fragman, yeni bölümler için daha fazla ipucu veriyor. Ancak dizinin çıkış tarihi hâlâ netleşmedi.

PlayStation ekosisteminin efsane oyunları arasında yer alan ve geçtiğimiz dönemde de dizi olarak karşımıza çıkan The Last of Us'ın ikinci sezonu için yeni bir fragman yayımlandı. Böylelikle merakla beklenen dizinin ikinci sezonuna detaylı bakış atma fırsatı yakalamış olduk.

Peki The Last of Us ikinci sezon ne zaman yayımlanacak? Yeni sezonun konusu ne olacak? İşte bilmeniz gereken her şey...

The Last of Us ikinci sezon fragmanı:

The Last of Us ikinci sezon çıkış tarihi:

Dizinin ikinci sezonu için resmî çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak ekip, 2025 yılını işaret ediyor.

The Last of Us ikinci sezon nasıl izlenir?

The Last of Us, temelinde HBO Max üzerinden yayımlanıyor. Türkiye'de The Last of Us izlemek isteyenlerin ise BluTV abonesi olmaları gerekecek.

The Last of Us ikinci sezon konusu:

The Last of Us, 14 yaşındaki Ellie isimli bir kızın hikâyesini anlatıyor. Kıyamet sonrası dünyada geçen dizinin ikinci sezonu, Ellie ile onu bilim insanlarına teslim etmeye çalışan kaçakçı Joel'un maceralarını anlatacak.

The Last of Us'ın ikinci sezon fragmanından alınan sahnelerle oyundaki sahnelerin karşılaştırılması