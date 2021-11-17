Sevenleri tarafından iki yılı aşkın bir süredir dört gözle beklenen The Matrix serisinin 4. filmi The Matrix Resurrections, çok yakın bir zamanda hayranlarıyla buluşmak üzere hazırlanıyor. Pandemi sebebiyle önce çekimlerinin, sonra da vizyon tarihinin üst üste ertelendiği filmin vizyon tarihi, sonunda bugün belli oldu.

1999 yılında beyaz perdeyle buluşan ve gerek konusu, gerekse zamanının çok ilerisindeki görüntüleriyle kısa sürede kült filmler arasına adını altın harflerle kazıyan bilimkurgu serisi The Matrix, serinin 3. filminin üzerinden 18 yıl geçmesinin ardından yeni filmi “The Matrix Resurrections” ile geri dönüyor.

Bir dönemin insanlarının gerçekliği sorgulamasına yol açmış olan The Matrix serisinin 4. filmi, ilk olarak 2019 yılının Ağustos ayında duyurulmuş; çekimler ise 2020 yılının başlarında başlamıştı. Ancak çok kısa bir süre sonra patlak veren COVID-19 pandemisi sebebiyle çekimler ertelendikçe ertelenmişti. Hal böyle olunca da, filmin ilk olarak Mayıs 2021 olarak belirlenen vizyon tarihi de belirsiz olmak üzere ileriye çekilmişti. Matrix Resurrections’ın ülkemizdeki vizyon tarihi, afişiyle birlikte nihayet belli oldu. Filmden ayrıca bir de kısa video geldi.

The Matrix Resurrections, 24 Aralık 2021'de sinemalara geliyor

Box Office Türkiye’de bulunan resmi The Matrix Resurrections sayfasına bugün eklenen bilgilere göre merakla beklenen film, ABD'de 22 Aralık'ta, ülkemizde ise 24 Aralık 2021’de sinemalara geliyor. Filmi, aynı tarihte HBO Max dijital yayın platformu üzerinden izlemek de mümkün olacak.

Hollywood’un en sevilen oyuncularından Keanu Reeves’in Thomas ‘Neo’ Anderson olarak geri döndüğü Matrix Resurrections’ın kadrosunda yer alan diğer oyuncular ise, daha önceki filmlerde Trinity karakterine hayat veren Carrie-Anne Moss, How I Met Your Mother’ın Barney Stinson’ı olarak tanıdığımız Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt, Jessica Henwick, Toby Onwumere, Jonathan Groff, Priyanka Chopra ve Christina

Ricci. Serinin en ikonik karakterlerinden Morpheus’ı canlandıran Laurence Fishburne ise ne yazık ki yeni filmde olmayacak. Fishburne yerineyse, genç Morpheus olarak Yahya Abdul-Mateen II’i izleyeceğiz. İlk üç filmin yönetmenleri Wachowski kardeşlerden Lana Wachowski’nin bir kez daha yönetmen koltuğuna oturacağı ve senaryosunu Wachowski ile birlikte David Mitchell ve Aleksandar Hemon'ın kaleme aldığı The Matrix Resurrections’ı, günümüz teknolojisiyle izlemek için gün sayıyoruz desek umarım bize katılanlarınız olacaktır.

İşte yeni afişiyle karşınızda The Matrix Resurrections:

Paylaşılan yeni kısa video:

Tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.