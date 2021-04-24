Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den yurt dışına kaçan ve Arnavutluk'ta olduğu belirlenen Faruk Fatih Özer'in kaldığı otel tespit edildi. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da olduğu öğrenilen Özer'i arama çalışmaları yoğunlaştırılmış bir şekilde devam ediyor.

Thodex isimli yerli kripto borsası geçtiğimiz günlerde aniden faaliyetlerini durdurmuş, işlem yapamayan binlerce kullanıcısını mağdur etmişti. Olayın iç yüzünün anlaşılmaya çalışıldığı sıralarda ise şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer'in yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtığı haberleri gündeme geldi ve tüm bu olayların ardından Özer hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Kırmızı bültenle aranan Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilmişti ve arama çalışmaları Arnavutluk'ta yoğunlaştı. Gelen son haberler ise Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kaldığı otelin tespit edildiği yönünde.

Otel tespit edildi, operasyon düzenlendi:

Habertürk'ün haberine göre bilgi Arnavutluk'tan üst düzey bir yetkiliden geldi. Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'e bildirildiği ifade edilen habere göre kaldığı otel tespit edilir edilmez Özer'i yakalamak için otele operasyon düzenlendi. Ancak Özer'in bu sırada otelde olmadığı, operasyon öncesi otelden kaçtığı ortaya çıktı.

Tiran bölgesinde olduğu tahmin edilen Özer'in kiraladığı araca ve plaka bilgisine ulaşıldığı da gelen bilgiler arasında. Arnavutluk Emniyeti, Özer'i arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Özer Arnavutluk sınırından çıkmadı ve ülke sınırlarında kaldığı sürece, yakın zamanda bulunacağı öngörülüyor.

Türkiye ile koordinasyonlu şekilde sürdürülen arama çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanlığı Arnavutluk ile iletişimini devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Süleymen Soylu Arnavutluk ile görüşme gerçekleştirmiş, ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de sürece dahil olmuştu.