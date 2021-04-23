Thodex CEO'su Bir Milletvekilinin Oğlu ile Ortakmış

Vergi dairesi kayıtlarına göre Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer, Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ile iş ortağıydı ve ikili, geçtiğimiz eylül ayında ortak olarak bir ödeme hizmeti şirketi kurmuşlardı.

Türkiye'nin gündemini ele geçiren Thodex skandalı ile ilgili gelişmelerin ardı arkası tükenmiyor. Arnavutluk'a kaçtığı belirtilen ve bu sabah itibarıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in yeni bir "iş ortağı" ortaya çıktı. Vergi dairesi belgelerine göre Özer, Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ile geçtiğimiz eylül ayında Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi adında bir dijital ödeme hizmeti şirketi kurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu bir paylaşım ile Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer ile birlikte çekilmiş oldukları fotoğrafın Mert Sancaklı ile bir randevusuna ait olduğunu, Özer'in randevunun eşlikçisi olduğunu ve şahsen kendisini tanımadığını belirtmişti.

Ortaya çıkan vergi dairesi kayıtlarına göre Faruk Fatih Özer ile Mert Sancaklı arasındaki ilişki, sanılan çok daha ileri bir seviyede. Zira Erenköy vergi dairesi kayıtlarına göre Özer ile Sancaklı, geçtiğimiz eylül ayında ortak bir şirket kurdu. 28 Eylül 2020 kuruluş tarihine sahip şirketin amacı, İTO kayıtlarında “Ödeme hizmeti verilmesi ve elektronik para ihracı” olarak tanımlanıyor.

Söz konusu kayıtlarda Sancaklı ve Özer’in yönetim kurulu üyesi olduğu ve üyeliğin 28 Eylül 2023 tarihine kadar devam edeceği belirtiliyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi Thodex skandalı, bu "elektronik para ihracı" şirketinin işlerini de baltalı. Bu nedenledir ki Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer, skandalın patlak vermesi ile birlikte Mert Sancaklı ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.