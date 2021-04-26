Thodex Soruşturması İçin Arnavutluk ve Kosova'ya Ekip Gitti

Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'i arama çalışmalarına destek olmak için, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan iki ekip, Arnavutluk ve Kosova'ya gitti.

Yerli kripto borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'i arama çalışmaları, Arnavutluk'ta devam ediyor. Binlerce kullanıcıyı mağdur ederek bir anda yüklü miktarda para ile ülke dışına çıkan ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in, son olarak Arnavutluk'a giriş yaptığı tespit edilmiş ve arama çalışmaları Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yoğunlaşmıştı.

Devam eden arama çalışmaları sırasında Özer'in kaldığı otel ve kiraladığı araç tespit edilmiş, otele düzenlenen operasyonda Özer'in operasyon öncesi otelden kaçtığı ortaya çıkmıştı. Devam eden çalışmalara destek vermek ve süreci hızlandırmak için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından iki ekip oluşturuldu.

Ekipler Arnavutluk ve Kosova'da göreve başladı:

Beşer kişiden oluşan bu iki ekip, Kosova ve Arnavutluk'a vardı ve operasyon ile ilgili çalışmalarına başladılar. Henüz Özer'in son konumuna dair güncel bir bilgi mevcut değil ancak Arnavutluk dışına çıkmadığı tahmin ediliyor. Ayrıca Özer ile birlikte soruşturma kapsamında aranan 10 firarinin daha olduğu biliniyor. Soruşturma ile ilgili arama çalışmaları ülkemizde de devam ediyor.

Bu kapsamda aralarında Özer'in kardeşi Serap Özer ve ağabeyi Güven Özer'in de bulunduğu 69 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden altısı hakkında tutuklama talep edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Arnavutluk'a giriş yaparken üzerinde yaklaşık 290 bin dolar olduğu teyit edilen Özer'İn Türkiye bankalarındaki üç ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konulmuştu.