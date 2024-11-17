Amerikalı mucit ve iş adamı Thomas Edison’u, ampulü icat etmesiyle tanırız. Ancak o; elektrik enerjisi üretimi, ses kaydı, kitle iletişimi ve filmcilik gibi birçok alanda farklı cihazlar da geliştirdi.

Edison aslında ona dair bilmediğimiz farklı birçok çalışmalara sahip. Hatta onunla ilgili bildiğimiz bazı bilgilerin aslı da oldukça farklı.

Gelin, Thomas Edison’un bilinmeyenlerine göz atalım.

Thomas Edison, gençlik yıllarında bir trenin üzerinde kimya laboratuvarı kurdu.

Edison ve ailesi, 1854’te Ohio’dan Michigan’a taşındı. Edison 12 yaşındayken, Grand Trunk Demiryolu’nda şeker ve gazete satmaya başladı. Ancak bu vagonda şeker ve gazete satmakla kalmadı.

Bagaj vagonunda bir kimya laboratuvarı kurdu ve aynı zamanda The Grand Trunk Herald gazetesi için bir baskı makinesi de inşa etti.

Edison’un ilk patentli icadı, oy sayma cihazıydı.

Edison, 1869’da Elektrografik Oy Kaydedici makinesinin patentini aldı ve bunun Amerika’daki oylama sürecini hızlandıracağını düşündü. Temsilciler tek tek “evet” veya “hayır” diye bağırmak yerine, bir düğmeye basıp oylarının elektronik olarak sayılmasını sağlayabilirlerdi.

Ancak bazı politikacılar bu fikri desteklemediler ve bu cihaz kullanılmadı.

Thomas Edison, zayıf işitme yeteneğinin konsantre noktasında ona artı sağladığını düşünüyordu.

Edison, yaşının ilerlemesiyle birlikte işitme duyusunda bazı problemler yaşamaya başladı ve kulaklarından biri tamamen sağır oldu. Ancak bu onun için bir artıydı. Çünkü etrafında hiçbir ses yoktu ve bu sayede yapması gerekenlere çok daha kolay odaklanabiliyordu.

Aslında ampulün tek mucidi Edison değildi.

İngiliz mucit Warren De La Rue, Edison’dan önce 1840’ta ilk ampulleri icat etmişti. Ancak bu ampuller, parlaklık seviyeleri ve kısa ömürleri sebebiyle kullanılmaya elverişli değildi.

Edison ise 1880’de çalışması için çok fazla elektrik gerektirmeyen ucuz ve uzun ömürlü ampulün patentini aldı. Yani ampül, aslında 1840’ta başka bir mucit tarafından icat edilmişti.

Thomas Edison çocuklarına şaşırtıcı bir şekilde telgraftan esinlenerek takma isimler taktı.

Kariyerine telgraf sektöründe başlayan Edison, Morse Kodu sistemine bir gönderme olarak Marion Edison ve Thomas Edison isimli iki çocuğuna sırasıyla Jr. Dot ve Jr. Dash isimlerini verdi.

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