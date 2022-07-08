Dün vizyona giren Thor: Love and Thunder, ilk kez izleyicilerle buluştu. Filmi sinema salonlarında izleyen kişiler, film hakkında yorumlarını da paylaşmaya başladılar. İşte film hakkında sosyal medyadan gelen ilk tepkiler.

Avengers: Endgame sonrası Thor'un yaşadıklarıyla başlayan Thor: Love and Thunder, Thor'un yıllar sonra karşılaştığı Jane Foster'ın Mighty Thor olduğunu öğrenmesi ve tüm tanrıları öldürmeye ant içmiş Gorr the God Butcher ile olan mücadelesini anlatıyor.

Marvel’ın en sevilen karakterlerinden biri olan Thor, Love and Thunder (Aşk ve Gök Gürültüsü) filmiyle sevenleriyle beyaz perdede buluştu.Ülkemizdeki sinema kanunu nedeniyle 3 ay sonra Disney+'da yerini alacak olan film, uzun zamandır konuşuluyor ve sabırsızlıkla bekleniyordu. Thor'un yeni filmi vizyona girer girmez, sosyal medyadan tepkiler gelmeye başladı. Hem komik hem ilginç tepkilere gelin birlikte bakalım.

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Thor: Love and Thunder'a gelen ilk tepkiler:

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