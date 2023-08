THQ Nordic Digital Showcase 2023, dün itibarıyla yayınlandı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen etkinlikte, birçok yeni oyun duyurusu yapıldı.

Yeni oyunların duyurusunun yapıldığı ve fragmanlarının gösterildiği THQ Nordic Digital Showcase 2023’te, yeni Alone in the Dark fragmanından South Park’a kadar birçok oyun tanıtımı yapıldı.

Tanıtılan oyunlar arasında en dikkat çekenleri ise sevenlerinin uzun yıllardır beklediği Titan Quest 2 ve TMNT: The Last Ronin de vardı.

İşte THQ Nordic Digital Showcase 2023 kapsamında yapılan duyurular:

Alone in the Dark

90’lı yılların popüler oyunu Alone in the Dark, 1920’li yıllarda Louisiana’da geçen bir korku oyunu. Oyuncunun perili bir köşkten kaçış hikayesini konu alan oyun içerisinde çeşitli bulmacalar yer alıyor. Alone in the Dark, yeniden uyarlanmış şekliyle oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

Aslında bu oyunun duyurusu daha önce yapılmıştı ancak şimdi oyuna dair yeni görüntüleri görme fırsatı elde ettik. Aynı zamanda oyunun giriş bölümü de indirilip oynanabilir durumda.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Teenage Mutant: Ninja Turtles 2020'nin popüler çizgi roman serisi The Last Ronin video oyununa uyarlanıyor. Oyunla ilgili herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı.

South Park: Snow Day

Geçtiğimiz yıl THQ Nordic, yeni bir South Park oyunu üzerinde çalıştığını bir teaser ile duyurmuştu. Dün ise yeni South Park: Snow Day için ilk tanıtım yapıldı. Oyun, önümüzdeki yıl PC, PS5 ve Xbox Series X/S için 3D olarak çıkış yapacak.

Gothic 1 Remake

2019 yılında duyurulan Gothic, yeniden yapımıyla tanıtıldı. Oyuncuların maceraya atıldığı dünyaya kısa bir bakış sunan bir fragman da paylaşıldı. Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

Titan Quest 2

2006 tarihli oyunun devamı olan Titan Quest 2, nihayet duyuruldu. Oyuncuların yıllardır merakla beklediği mitolojik unsurların yer aldığı oyundan bir fragman da paylaşıldı.

Outcast - A New Beginning

Appeal Studios'un yakında çıkacak açık dünya üçüncü şahıs nişancı oyunu Outcast - A New Beginning'in yeni fragmanı dijital etkinlikte gösterildi.

Wreckreation

Arcade bir yarış oyunu olan Wreckreation için gösterilen fragman, oyuncuların MixWorld adlı açık bir dünyayı kullanacaklarını ve bu dünyanın yaratılmasına yardımcı olacaklarını gösteriyor.