Creative Assembly'nin Star Wars temalı bir Total War üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Star Wars, iş oyunlara geldiğinde oldukça ilginç bir evren. Pek çok farklı ırkın, gezegenin ve entrikanın döndüğü evrende son yıllarda dönüp dönüp ya FPS ya da aksiyon-rol yapma türünde oyunlar görüyoruz. Halbuki evren hem strateji hem de Baldur's Gate seviyesinde kapsamlı rol yapma oyunları için oldukça müsait bir yapıya sahip. İddialar gerçekse Creative Assembly de bu durumun farkında varmış ki Total War ekibinin bir Star Wars oyunu üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Henüz konuyla ilgili olarak Creative Assembly'den gelen bir haber olmamasına rağmen firmanın Ekim 2023'ten beri Total Wars: Star Wars adlı yapım üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. Yine de bu iddialara bir parça şüphe ile yaklaşmakta fayda olduğunu belirtelim.

Star Wars strateji oyunları çoğalıyor

Öncelikle oyunun ismini Total Star Wars yapma şansını tepmeyeceğini umduğumuz Creative Assembly'nin geliştirdiği iddia edilen oyun dışında bir de geliştirme aşamasında olduğunuı bildiğimiz bir başka Star Wars strateji oyunu daha var. EA de daha önce Bit Reactor ve Respawn işbirliği ile bir Star Wars strateji oyunu geliştirmeye başladıklarını açıklamıştı. Mart ayında yapılan açıklamada ise, Respawn'daki işten çıkarmalara ve Mandalorian oyununun iptal edilmesine rağmen bu oyunda bir değişiklik söz konusu olmadığı ifade edilmişti.

Konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama bulunmuyor. Star Wars evreninde geçen bir Total War oyunu oynamak ister miydiniz?