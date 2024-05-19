iFixit, M4 İşlemcili iPad Pro'yu Parçalarına Ayırdı [Video]

iFixit, uzun zamandır merakla beklenen iPad Pro sökme videosunu yayınladı. iPad Pro'nun iç tasarımında ciddi değişiklikler söz konusu.

Apple, aşırı ince ve M4 işlemcili yeni nesil iPad Pro'yu geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı. Daha sonra aralarında esneme testinin de bulunduğu pek çok testte gördüğümüz cihaz sonunda tamamen söküldü. Dikkat çeken ilk nokta ise yeni tasarımla birlikte iPad Pro'nun tamir süresinin çok ciddi anlamda kısalması oldu.

Videoda ayrıca M4 iPad Pro'nun içini ilk defa bu kadar detaylı şekilde görebiliyoruz. Çift katmanlı yeni OLED ekran, bu defa uzun kenara yerleştirilmiş olan ön kamnera ve batarya ilk defa bu denli net ve detaylı şekilde görülebiliyor. Böylece Apple'ın yeni amiral gemisi tabletinin içinde nasıl bir düzenek oluşturduğunu da görmüş oluyoruz.

Kalem de incelemeden nasibini aldı

iFixit'in videosunda Apple'ın yeni amiral gemisi tableti ile birlikte yeni Apple Pencil Pro da sökülerek incelendi. Tabletin yapısında gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte firmanın aşırı ince ancak yine de dayanıklı bir cihaz geliştirmiş olması açıkçası takdire şayan bir durum olarak göze çarpıyor.

Apple, yeni nesil cihazlarından çok şey bekliyor. Firmanın CEO'su Tim Cook, tanıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada yeni nesil cihazların, "iPad'in duyurulmasından bu yana en büyük olay" olduğunu söylemişti. Bu nedenle Apple M3 işlemcileri pas geçmiş ve doğrudan M4 işlemci kullanmıştı.