Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yeni AirTag, Mac Pro ve Mac Studio hakkında bilgiler paylaştı. İddiaya göre cihazların yeni nesilleri önümüzdeki yıldan önce gelmeyecek.

Apple hakkında paylaştığı güvenilir haberlerle tanıdığımız Bloomberg yazarı Mark Gurman, bugünkü Power-On bülteninde şirketin ilerleyen zamanlarda tanıtmayı planladığı ürünlerle ilgili yeni bilgileri bizlerle buluşturdu. Bu ürünler arasında AirTag, Mac Studio ve Mac Pro yer alıyor.

Apple, 2021 yılında AirTag ismini verdiği yepyeni bir cihaz tanıtmıştı. Özellikle kaybolan eşyalara veya evcil hayvanlara yönelik olan AirTag, bir takip cihazı işlevi görüyordu. Üç yılın ardında şirketin ikinci nesli ne zaman çıkaracağı da merak konusuydu. Gurman, “B589” kod adlı ikinci nesil AirTag’in bu sene de gelmeyeceğini söylüyor.

Yeni AirTag, yepyeni bir çip ve konum izleme teknolojisi ile önümüzdeki yıl çıkış yapacak

Gurman’ın aktardığına göre Apple, AirTag’in yeni versiyonunu 2025’in ortalarına doğru tanıtmayı planlıyor. Şirketin şu sıralarda Asya’daki ortaklarıyla üretim testlerini tamamlamaya çalıştığı ve tanıtımı için önümüzdeki yılı hedeflediği gelen bilgiler arasında. 2025, daha önce çıkan sızıntıları doğrular nitelikte. Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçen yılın ekim aylarında şirketin cihazı 2024’ün son çeyreğinden 2025’e ertelediğini söylemişti. Gurman’ın bugünkü haberi de bunu doğrulamış oldu.

Yeni AirTag’in yepyeni bir çip kullanacağı söyleniyor. Bunun dışında konum izleme yeteneklerinin de çok daha gelişmiş olacağını göreceğiz. Apple Vision Pro ile bir entegrasyonunun olacağı bilgisi de var. Ancak bu konuda detay bulunmuyor.

Mac Studio ve Mac Pro, 2025 ortasına kadar gelmeyecek

Bunlar dışında Gurman, Mac Studio ve Mac Pro cihazlarının da ne zaman güncelleneceğiyle ilgili bilgiler verdi. Buna göre şirket, 2025 yılının ortasına kadar yeni versiyon tanıtmayı planlamıyor. Her iki cihazın son olarak 2023’te M2 serisiyle geldiğini belirtelim. Bu da 2 yıl civarında değişmeden kalabilecekleri anlamına geliyor.