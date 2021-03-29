Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Xiaomi'nin Türkiye'de fabrika açmasını değerlendirdi. Yatırımcıların Türkiye'nin geleceğine güvendiğini belirten Pekcan, "Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değildir" dedi.

Dünyanın en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, Türkiye'de üretim yapacağı ilk tesis olan İstanbul, Avcılar'daki fabrikasının açılışını bugün resmi olarak gerçekleştirdi. Etkinlik için bir video mesaj gönderen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Xiaomi ve Salcomp'un ülkemizde yatırım gerçekleştiriyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Yapılan yatırımın gerek teknoloji yönüyle gerekse ihracat potansiyeli bakımından oldukça stratejik bir yatırım olduğuna dikkat çeken Pekcan, "Güçlü beşerî sermayesi ve kritik pazarlara yakınlığı ile yatırımcısına her zaman kazandırmış olan Türkiye’nin büyüme serüveni, yerli ve yabancı yatırımlarla devam etmektedir. Büyüme perspektifimizin odağında teknoloji ve katma değer yatmaktadır. Bu bakımdan, Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değildir. Xiaomi ve Salcomp’u, Türkiye’nin başarı serüvenine dahil oldukları için tebrik ediyor, aramıza hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin ihracatında, en yüksek payı orta-yüksek teknolojili ürünler almaktadır'

Teknolojinin Türkiye'nin ihracatındaki öneminden bahseden Bakan Pekcan, "Bugün Türkiye’nin ihracatında, en yüksek payı yüzde 35,7 ile 'orta-yüksek teknoloji' ürünler almaktadır. 'Yüksek teknoloji' ürünler ile birlikte değerlendirildiğinde bu oran yüzde 39,1’e çıkmaktadır. Son yıllarda teknoloji alanında kat ettiğimiz mesafeyi daha da iyileştirerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'Türkiye yatırımcı, üretici ve ihracatçı için doğru adres olmaya devam etti'

Küresel ekonominin hızlı bir dönüşümde olduğu bu dönemde Türkiye'nin yatırımcı, üretimci ve ihracatçılar için doğru adres olmaya devam ettiğini vurgulayan Pekcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Pandemi gibi zor bir dönemde pozitif büyüme sağlayan Türkiye, ihracatında da hızlı ve güçlü toparlanma ile yeni rekorlara imza atmakta, küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Başta Avrupa Birliği ile olmak üzere, bölgemizde ve ötesindeki tedarik zincirleri içerisindeki rolümüzü güçlendirme hedefi ile hareket etmeye devam ediyoruz. Son dönemde Türkiye’nin dünya toplam ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkmıştır.

Gümrük Birliğimiz ve mevcut Serbest Ticaret Anlaşmaları ağımız göz önüne alındığında Türkiye, yatırımcısına, dünya ekonomisinin yüzde 27’sine karşılık gelen 23,4 trilyon dolarlık bir pazarda serbestçe ve avantajlı bir şekilde ticaret yapabilme olanağını sunmaktadır. Bildiğiniz üzere yabancı yatırımcılar, Türkiye’de, her yönüyle çok güçlü bir altyapı bulmaktadır. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatta devlet desteklerimizle, Eximbank finansmanıyla, Kolay İhracat Platformu gibi dijital danışmanlık sağlayan enstrümanlarımızla ve Bakanlığımızın geniş yurt içi ve yurt dışı teşkilatıyla yatırımcılara etkin imkanlar sunmaya devam ediyoruz."

'Yatırımcı, Türkiye'nin geleceğine güveniyor'

Konuşmasında Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri projesinden de bahseden Pekcan, "Geçtiğimiz sene hayata geçirdiğimiz Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerinde, ihracat perspektifi ile yapılacak teknoloji yatırımlarına çok önemli destek ve teşvikler sağladığımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. İlk İhtisas Serbest Bölgemiz, bilişim sektöründe faaliyete geçmiş ve yatırımcı kabul etmeye başlamıştır. Türkiye’nin rekabetçilik yönünde sağladığı avantajlar ile birlikte, yatırımcıya sağlanan kurumsal, mali ve teknik destekler sayesinde ülkemiz, uluslararası doğrudan yatırımlar bakımından bir çekim ve cazibe merkezi olmayı sürdürecektir. Bu da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimizde elimizi güçlü kılmaya devam edecektir. Bizler ülkemizin geleceğine güveniyoruz; yatırımcı, Türkiye’nin geleceğine güveniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fabrika açılışını gerçekleştiren Xiaomi ve Salcomp yöneticilerini, Türkiye'deki fırsatı gördükleri için tebrik eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İnanıyorum Xiaomi, ülkemizdeki teknoloji sektörü içerisinde önemli bir paydaş olacak, sektörün diğer aktörleri ile önemli etkileşimler sağlayacak ve ülkemizdeki bu yatırımlarından dolayı her anlamda büyük kazanımlar elde edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, teknolojisiyle, yarattığı istihdam ile her açıdan oldukça stratejik bir yatırım olan bu fabrikanın, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, çalışanlara şimdiden başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.