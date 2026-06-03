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[Haziran 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 15 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

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Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

[Haziran 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 15 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Haziran ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 152,26 dolar (yaklaşık 7.000 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

İçerikten Görseller

[Haziran 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 15 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz
2

Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

2

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih
Tomb Raider IV-VI Remastered Epic Games 14.99$ 2 Haziran
Mafia III: Definitive Edition GOG 29.99$ 2 Haziran
XCOM: Chimera Squad GOG 9.99$ 2 Haziran
Tested on Humans: Escape Room GOG 9.99$ 11 Haziran
Sin Slayers: Reign of the 8th GOG 10.99$ 11 Haziran
G.I. Joe: Wrath of Cobra Epic Games 11.99$ 11 Haziran
Paradise Killer GOG 10.49$ 11 Haziran
Between Time: Escape Room GOG 5.79$ 18 Haziran
Sugardew Island GOG 8.99$ 18 Haziran
Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905 GOG 3.59$ 18 Haziran
Space Grunts 2 GOG 5.99$ 18 Haziran
Space Grunts: Chrono Shard Epic Games Satışta değil 25 Haziran
Please Touch the Artwork Legacy Games 3.99$ 25 Haziran
Terraforming Mars Amazon Games App 10.49$ 25 Haziran
Lost Eidolons: Veil of the Witch Amazon Games App 14.99$ 25 Haziran

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Haziran ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.

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