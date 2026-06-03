Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Haziran ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.
Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 152,26 dolar (yaklaşık 7.000 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.
İçerikten Görseller
Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Verileceği Tarih
|Tomb Raider IV-VI Remastered
|Epic Games
|14.99$
|2 Haziran
|Mafia III: Definitive Edition
|GOG
|29.99$
|2 Haziran
|XCOM: Chimera Squad
|GOG
|9.99$
|2 Haziran
|Tested on Humans: Escape Room
|GOG
|9.99$
|11 Haziran
|Sin Slayers: Reign of the 8th
|GOG
|10.99$
|11 Haziran
|G.I. Joe: Wrath of Cobra
|Epic Games
|11.99$
|11 Haziran
|Paradise Killer
|GOG
|10.49$
|11 Haziran
|Between Time: Escape Room
|GOG
|5.79$
|18 Haziran
|Sugardew Island
|GOG
|8.99$
|18 Haziran
|Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905
|GOG
|3.59$
|18 Haziran
|Space Grunts 2
|GOG
|5.99$
|18 Haziran
|Space Grunts: Chrono Shard
|Epic Games
|Satışta değil
|25 Haziran
|Please Touch the Artwork
|Legacy Games
|3.99$
|25 Haziran
|Terraforming Mars
|Amazon Games App
|10.49$
|25 Haziran
|Lost Eidolons: Veil of the Witch
|Amazon Games App
|14.99$
|25 Haziran
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Haziran ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.