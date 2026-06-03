Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Haziran ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

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Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 152,26 dolar (yaklaşık 7.000 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

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Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih Tomb Raider IV-VI Remastered Epic Games 14.99$ 2 Haziran Mafia III: Definitive Edition GOG 29.99$ 2 Haziran XCOM: Chimera Squad GOG 9.99$ 2 Haziran Tested on Humans: Escape Room GOG 9.99$ 11 Haziran Sin Slayers: Reign of the 8th GOG 10.99$ 11 Haziran G.I. Joe: Wrath of Cobra Epic Games 11.99$ 11 Haziran Paradise Killer GOG 10.49$ 11 Haziran Between Time: Escape Room GOG 5.79$ 18 Haziran Sugardew Island GOG 8.99$ 18 Haziran Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905 GOG 3.59$ 18 Haziran Space Grunts 2 GOG 5.99$ 18 Haziran Space Grunts: Chrono Shard Epic Games Satışta değil 25 Haziran Please Touch the Artwork Legacy Games 3.99$ 25 Haziran Terraforming Mars Amazon Games App 10.49$ 25 Haziran Lost Eidolons: Veil of the Witch Amazon Games App 14.99$ 25 Haziran

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Haziran ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.