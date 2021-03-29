Xiaomi Mi 11 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, 2021 yılındaki en güçlü akıllı telefonlarından biri olacak Mi 11 Pro'yu duyurdu. Cihaz, kardeşi Mi 11'e kıyasla dikkat çekici bazı geliştirmeler sunuyor.

Türkiye’deki akıllı telefon üretim tesisinin resmi açılışını yapmaya hazırlanan Xiaomi, bir yandan da anavatanı Çin’de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştirerek şu ana kadarki en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Mi 11 Pro’yu duyurdu. Hem tasarımı hem de özellikleriyle yılın en iddialı telefonlarından biri olması muhtemel Mi 11 Pro, kullanıcılara pek çok üst düzey özellik sunuyor.

Yeni Xiaomi Mi 11 Pro, premium seviye bir akıllı telefondan isteyebileceğiniz hemen her özelliği sunuyor. 2K çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli AMOLED bir ekran, piyasadaki en güçlü işlemci olan Snapdragon 888, 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj ve tabiki günümüzün olmazsa olmazlarından 5G.

Xiaomi Mi 11 Pro, piyasadaki en iyi akıllı telefon ekranlarından birine sahip

6,81 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Xiaomi Mi 11 Pro, bu ekranda kullanıcılara 2K gibi son derece yüksek bir çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Kardeşi Mi 11 gibi iki yanı kavisli delikli bir ekran tasarımına sahip olan Mi 11 Pro, ekran inceleme de değerlendirme kuruluşu DisplayMate’ten A+ notu alarak sektörün en iyi ekran performanslarından birini sunduğunu kanıtlamış durumda.

Zirveye oynayan bir performans: Snapdragon 888

Mi 11 Pro, Çinli akıllı telefon üreticisinin Mi 11 Ultra ile birlikte şu ana kadarki en güçlü akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Piyasadaki en güçlü mobil işlemci ile gelmesi çok da şaşırtıcı değil. Snapdragon 888 işlemcisi ve yüksek bellek kapasitesiyle kullanıcılara gerçek bir amiral gemisi performans sunan Mi 11 Pro, bu noktada kesinlikle rakiplerinin gerisinde kalmıyor.

Xiaomi’nin Mi 11 Pro’da en iddialı olduğu konulardan biri ise şarj. 5.000 mAh kapasiteli oldukça büyük bir bataryaya sahip olan akıllı telefon, bu bataryayı hem kablolu hem de kablosuz bir şekilde 67W gücünde hızlı şarj ile doldurabiliyor. Dolayısı ile Mi 11 Pro, hem tek şarjla uzun bir kullanım süresi sunuyor hem de ihtiyaç halinde kısa sürede şarj olabiliyor diyebiliriz.

50 MP ana kamera ile yüksek çözünürlüklü canlı fotoğraflar

Yeni Xiaomi Mi 11 Pro, Samsung ISOCELL GN2 adında 50 MP'lik bir ana kamera ile karşımıza çıkıyor. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre bu 50 MP'lik ana kamera, iPhone 12 Pro'da kullanılan kameradan 5 kat daha büyük bir sensöre sahip. 13 MP'lik bir ultra geniş açı kameraya da sahip olan Mi 11 Pro, bu kamerada ise 123 derece gibi oldukça geniş bir görüş açısına sahip.

Mi 11 Pro'nun 8 MP çözünürlüğe sahip telefoto kamerası ise kullanıcılara 5x optik yakınlaştırma ve 50x dijital yakınlaştırma imkanı sunuyor. 5x optik yakınlaştırmada etkileyici sonuçlar göreceğimizi tahmin etmek zor değil ancak 50x söz konusu olduğunda hayal kırıklığına uğramamız muhtemel. Ayrıca Mi 11 Pro'nun ekranındaki delikte de 20 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran: Boyut: 6,81 inç Çözünürlük: 2K, 3200x1440 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: Super AMOLED

Arka Kamera: Ana Kamera: 50 MP, f/1,95 Ultra Geniş Açı Kamera: 13 MP, f/2,4 Telefoto Kamera: 8 MP, f/3,4

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: Kapasite: 5.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 67W Kablosuz Hızlı Şarj: 67W

İşletim Sitemi: OS: Android 11 Arayüz: MIUI 12



Xiaomi Mi 11 Pro fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama: 761 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 807 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama: 868 dolar

Xiaomi, bugün ayrıca dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu Xiaomi Mi 11 Ultra'yı da duyurdu. Dikkat çeken özelliklere sahip telefonun tüm detaylarına şuradan ulaşabilirsiniz.