ABD Adalet Bakanlığı, ülkede yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'a ciddi suçlamalar yöneltti. İddiaya göre şirket, kullanıcıların kürtaj, din, silahlar gibi hassas konulardaki görüşlerini topluyor.

ABD ile başı uzun zamandır dertte olan ve hatta ülkeden yasaklanma ihtimali bulunan popüler sosyal medya platformu TikTok, şimdi de Adalet Bakanlığı tarafından ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Adalet Bakanlığı, TikTok’un kullanıcılar hakkında hassas bilgileri topladığını öne sürdü ve bunların ulusal güvenlik endişesi oluşturduğunu ifade etti. Mahkemeden, TikTok’u yasaklayabilecek yasanın iptali için yapılan teklifin reddedilmesini istedi. Bilindiği üzere TikTok, mayıs ayından beri yasaklanmasını sağlayacak yasa için mücadele ediyordu. Bu yasa platformun, çatı şirketi ByteDance’ten 9 ay içinde satılmasını zorunlu kılmıştı. Aksi takdirde ülke genelinde yasaklanacaktı.

Gizlice kullanıcıların kürtaj, din ve silahlar gibi konulardaki görüşlerini topluyormuş

Adalet Bakanlığı, şirket çalışanlarının iletişim kurmak için kullandığı bir sistem olan Lark’taki arama aracının kişisel bilgileri toplamak için kullanıldığını ifade etti. Bakanlığın iddiasına göre şirket, bu şekilde kullanıcıların silahlar, kürtaj ve din de dahil hassas konularda görüşlerini topluyormuş.

Bunun yanı sıra bakanlık, ABD’deki kullanıcıların manipülasyona maruz bırakmak için TikTok’un kullanılabildiğini ve hassas kullanıcı bilgilerinin Çin’de saklanabileceğini belirtti. Tüm bunların ulusal güvenlik endişesi oluşturduğunu da ekledi.

TikTok, tüm bu suçlamaları reddediyor ve yasaklama çabalarını yasalara aykırı olarak nitelendiriyor. Platformun ülkede nasıl bir geleceğe sahip olacağını zamanla göreceğiz ancak üzerindeki baskı çok büyük.