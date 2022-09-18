Khaby Lame geçtiğimiz ayarlarda TikTok’da en çok takip edilen içerik üreticisi olmuştu. Kısa sürede büyük bir üne kavuşan Lame, gönderi başına ne kadar kazandığını açıkladı.

Kendine has hareketiyle birdenbire TikTok’ta fenomen haline gelen Khaby Lame, geçtiğimiz aylarda TikTok’un en fazla takip edilen içerik üreticisi tahtına oturmuştu. Khaby, sosyal medyada paylaşılan farklı videolara verdiği tepkilerle ünlenmişti. Kısa sürede büyük bir üne kavuşan içerik üreticisi, Binance ile bir anlaşma imzalamış ve marka elçisi olmuştu.

Sosyal medya hesaplarınızda gezinirken, Khaby Lame’in videolarından birine mutlaka denk gelmişsinizdir. Tek bir kelime söylemeden çektiği videolarla ünlenen Lame’in menajeri Alessandro Riggio, özel bir röportajda Khaby’nin bir paylaşım başına ne kadar kazandığını açıkladı. İşte dudaklarınızı uçuklatacak o para miktarı...

Bir videodan yüzbinlerce dolar kazandı

Lame'in menajeri Alessandro Riggio, Fortune ile yaptığı özel bir röportajda, 22 yaşındaki içerik üreticisinin TikTok şöhreti ve yaptığı anlaşmalar sayesinde bu yıl 10 milyon dolar kazanma yolunda olduğunu açıkladı. Ayrıca Khaby kısa süre önce Hugo Boss ile bir anlaşma yapmıştı. Menajerden bu anlaşmayla ilgili de bir açıklama geldi.

Milano Moda Haftası defilesinde yürüyen ve bu yürüyüşü TikTok hesabında paylaşması için Khaby Lame’e Hugo Boss, 450.000 dolar ücret ödedi. Bir başka anlaşmada ise Khaby’nin bir TikTok videosu için büyük bir Hollywood stüdyosundan 750.000 dolar aldığı açıklandı.

Paranın Khaby için önemli olmadığını söyleyen menajer Riggio, ünlü içerik üreticisinin bankada ne kadar parası olduğunu bile bilmediğini açıkladı. Khaby’nin şimdiki hedefinin ise İngilizce öğrenerek oyuncu olmak ve bir gün Will Smith ile bir filmde rol almak olduğu açıklandı.