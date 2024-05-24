YouTube Music, Android uygulamasına yepyeni bir özellik getirdi. Bu özellik, kullanıcının şarkı oynatarak, söyleyerek ve hatta mırıldanarak arama yapmasını sağlıyor.

En popüler müzik platformlarından biri olan YouTube Music, Spotify gibi rakiplerinin önüne geçmek için yeni özellikleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. Platform, şimdi de çok beklenen bir yenilik getirdiğini duyurdu.

Yeni güncelleme, artık şarkıların mırıldanarak bile bulunmasını sağlıyor. Kullanıcı, isterse şarkıyı oynatıp isterse sözlerini kendi söyleyip isterse de mırıldanarak şarkının ne olduğunu bulabilecek. Yeni özellik, şimdilik sadece Android kullanıcılarına ulaşmış durumda.

YouTube Music'in yeni özelliği böyle görünecek

Kullanıcılar, uygulamanın sağ üst tarafında bulunan arama işaretine bastıklarında mikrofonun yanına eklenen yepyeni bir ses işareti görecekler. Buna bastıklarında ise açılan ekrandan şarkı oynatarak, söyleyerek veya mırıldanarak arama yapabilecekler.

Geçtiğimiz aylarda test aşamasına sunulan şimdi de Android kullanıcılarına ulaşan özelliğin iOS için ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor.