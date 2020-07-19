TikTok’un Genel Merkezini Londra’ya Taşıyacağı İddia Edildi

TikTok'un çatı şirketi ByteDance'ın, uygulamanın Çin'le anılmasını değiştirmek için genel merkezini Çin dışında bir ülkeye taşıyacağı iddia edildi. Reuters'da yer alan bilgilere göre şirketin merkezini taşımayı planladığı bölgeler arasında Londra da yer alıyor.

Son dönemlerde veri sızıntıları iddialarıyla başı dertte olan TikTok, birçok ülke ve şirketin radarına takılmış durumda. Uygulamanın son olarak en çok rağbet gördüğü ülkelerden biri olan Hindistan’da yasaklanmasının ardından çatı şirket ByteDance’ın, TikTok’u Çin etkisinden uzaklaştırmak için Çin’deki genel merkezini başka bir ülkeye taşımayı düşündüğü belirtildi.

Popüler video paylaşım uygulaması, son dönemlerde Çin devletiyle olan bağlantılarıyla gündeme geliyor. Otoriteler, Çin’in şirketi kullanıcı verilerini paylaşmaya zorlayabileceğinden endişe duyarken TikTok ise bu algıyı değiştirmek için tüm imkanları kullanıyor. Bu kapsamda şirket, Çin devletiyle olan bağlantılara dair ortaya atılan iddiaları çürütmek için geçtiğimiz mayıs ayında TikTok’un başına eski Disney yöneticisi Kevin Mayer’ı oturtmuştu.

TikTok, genel merkezini Londra’ya taşıyabilir:

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre son birkaç aydır İngiltere hükûmetiyle görüşen şirket, genel merkezini Londra’ya taşıyabilir. Yayınlanan raporda Londra’nın, şirketin merkezini taşımayı düşündüğü birkaç yer arasında yer aldığı ancak kesin kararlar alınmadığından bahsediliyor.

Daha önceleri ortaya atılan bir diğer iddiaya göreyse ByteDance, uygulamanın isminin Çin’le anılmasını tersine çevirmek için TikTok’u şirket bünyesinden ayırıp ABD merkezli olarak yönetilen ayrı bir varlık hâline getirmeyi planlıyor.

TikTok, en çok rağbet gördüğü ülkelerin başında gelen Hindistan’da yasaklanmıştı:

Hatırlarsanız geçtiğimiz ay Çin ile Hindistan arasındaki tansiyon tavan yapmıştı. 15 Haziran’da Ladakh bölgesinde Çin ve Hint askerleri arasındaki çatışmanın ardından yükselen gerilim, Hindistan hükûmetinin TikTok da dahil olmak üzere toplam 59 Çin menşeili mobil uygulamayı yasaklamasıyla sonuçlanmıştı.

Yasaklama kararından önce Hindistan, TikTok’un en çok rağbet gördüğü ülkelerin başında geliyordu. Öyle ki TikTok’un Hindistan’da 611 milyondan fazla indirmesi vardı. Bu da uygulamanın dünya çapındaki toplam indirme sayısının neredeyse %30’unu oluşturuyor.