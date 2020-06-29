Hindistan hükûmeti, geçtiğimiz günlerde Çin ile yaşanan gerginliğin ardından 59 Çin menşeili uygulamayı ülke genelinde yasakladı. Hindistan'da yasaklanan popüler uygulamalar arasında TikTok, Clash of Kings ve WeChat gibi milyonlarca kullanıcıya sahip yazılımlar yer alıyor.

Geçmişten beri arası pek de iyi olmayan Çin ile Hindistan'ın arasındaki tansiyon, her geçen gün daha da yükseliyor. İki ülke arasındaki gerilim, son olarak 15 Haziran’da Ladakh bölgesinde Çin ve Hint askerleri arasındaki çatışmadan sonra tavan yapmıştı.

Komşu ülkeler arasındaki askeri gerilim her geçen gün artmaya devam ederken Hindistan, Çin’e karşı yeni bir ekonomik boykotun sinyallerini verdi. Kaynaklara göre hükûmet, gerilimin hat safhaya ulaştığı şu günlerde aralarında TikTok ve Clash of Kings’in de bulunduğu 59 Çin menşeili mobil uygulamayı ülke genelinde yasakladı.

Hindistan, yasaklamalara gerekçe olarak devletin güvenliğini gösterdi:

Hindistan tarafından yayınlanan resmi bildiride, uygulamaların Bilgi Teknolojileri Yasası’nın 69A bölümü altında yasaklandığı ve bu uygulamaların “Hindistan’ın egemenliği ve bütünü, Hindistan’ın savunması, devletin güvenliği ve kamu düzenine zarar verdiği” belirtildi.

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından medya ile paylaşılan bildiride, Android ve iOS platformlarında bulunan bazı mobil uygulamaların, kullanıcıların verilerini çaldığı ve Hindistan dışındaki sunuculara yetkisiz bir şekilde ilettiği iddia edildi. Yayınlanan bildiride ayrıca yasaklanan uygulamalara artık mobil ve mobil olmayan, internet özellikli cihazlarda ‘izin verilmeyeceğinin’ de altı çizildi.

Hindistan’da yasaklanan Çin menşeili uygulamalar arasında TikTok, CamScanner, Clash of Kings, Mobile Legends, WeChat ve Clean Master gibi popüler yapımlar yer alıyor. Hindistan’ın Tencent’e ait olan WeChat’i yasaklayıp yine aynı firma tarafından geliştirilen ancak ülke genelinde oldukça popüler olan PUBG Mobile’ı yasaklamamasıysa dikkat çekti.

Hindistan hükûmetinin yasakladığı uygulamaların listesi: