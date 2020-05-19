Disney yöneticisi Kevin Mayer, video paylaşım platformu TikTok'un yeni CEO'su oldu. Mayer ayrıca TikTok'un ana şirketi olan ByteDance'te de operasyon sorumlusu olarak görev alacak.

Disney'in yayın işlerinin başındaki isim olan Kevin Mayer, görevinden ayrılarak popüler video paylaşım uygulaması TikTok'un yeni CEO'su oldu. Mayer ayrıca TikTok, Musical.ly, Toutiao, BuzzVideo, Vigo Video gibi uygulamaların sahibi olan ByteDance'te operasyon sorumlusu olarak görev alacak.

Disney CEO'su Bob Chapek, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kevin son yıllarda doğrudan tüketiciye yönelik işlerimizin başında yer alarak yıllar boyunca şirketimiz üzerinde olağanüstü bir etki bıraktı." ifadelerine yer verdi. Kevin Mayer, ByteDance ve TikTok'taki yeni görevine 1 Haziran itibarıyla başlayacak.

Kevin Mayer, TikTok ve ByteDance'ta üst düzey yönetici rollerini üstlenecek

ByteDance’in basın açıklamasına göre Mayer, ByteDance'ın küresel gelişimini sağlamaktan ve kurumsal gelişim, satış, pazarlama, kamu işleri, güvenlik, denetleme ve hukuk da dahil olmak üzere şirketin kurumsal faaliyetlerini denetlemekten sorumlu olacak. Mayer, COO rolünde müzik, oyun, Helo uygulaması ve gelişmekte olan diğer işlere liderlik edecek. Ayrıca hızla büyüyen video platformu TikTok'un CEO'luk görevini yürütecek.

Kevin Mayer'ın bir gün Disney'deki en yüksek göreve yükseleceği öngörülüyordu. Ancak Disney'in eski CEO'su Bob Iger, şubat ayında halefini Disney tema parklarının başkanı Bob Chapek olarak açıklamıştı. Kevin Mayer, TikTok'taki yeni rolünde Facebook ve Snapchat gibi diğer sosyal medya devlerine karşı zorlu bir rekabete girişecek.

Disney+, Kevin Mayer'in en büyük başarılarından biri oldu

Mayer'in Disney'deki en büyük başarısı, şirketin geçtiğimiz kasım ayında başlatılan akış hizmeti olan Disney+'ın geliştirilmesine öncülük etmesiydi. Disney+ nisan ayında 50 milyon aboneye ulaşarak önemli dönüm noktasına ulaşmıştı. Mayer ayrıca Disney'in Pixar, Lucasfilm, Marvel Studios ve 21st Century Fox'u satın almasında önemli rol oynamıştı.

Mayer'in Disney'de boşalan yerine şirketin doğrudan tüketiciye yönelik iş kolunun başkanı olan Rebecca Campbell geçecek. Şirkette 23 yıllık bir geçmişe sahip olan Campbell daha önce Disneyland Resort'un başkanıydı.