Yeni bir rapor, uygulamalara yapılan harcamalar dahil birçok önemli veriyi ortaya koydu. Buna göre TikTok'taki uygulama içi harcamalar, 10 milyar doları geçerek daha önce hiçbir platformun ulaşamadığı bir seviyeye çıktı.

Yakın zamanda sona eren 2023 yılı, mobil uygulamalar için de çok hareketli geçti. Pazar verileri yayımlayan Data AI’ın paylaştığı yeni bir rapor da mobil uygulamalarda ne kadar para harcandığını ortaya koydu.

Veriler, para harcamalarının yanı sıra uygulamaların ne kadar indirildiğine ve uygulamalarda ne kadar zaman harcandığına değiniyor. Günümüzün en popüler uygulaması TikTok’ta harcanan para ise bir rekor kırıldığını ortaya koyuyor.

Kullanıcılar, TikTok’ta 10 milyar dolar harcadı

Rapora göre uygulama içi harcamalarda TikTok tarafından rekor seviyeye ulaşıldı. Uygulamadaki harcamalar, 10 milyar doları aştı. Bu da TikTok’un bu miktara ulaşmayı başaran ilk uygulama (oyunlar dahil değil) olduğunu ortaya koydu.

TikTok’un 10 milyar dolar seviyesine ulaşmasının arkasındaki neden, büyük oranda “bahşiş” sistemiyle oldu. Bu sistem, kullanıcıların belli içerik üreticilerine “bahşiş” ismi verilen bir sistemle para göndermesine olanak tanıyordu. Geçtiğimiz aralık ayındaki bir rapor, tüketicilerin 2023’te TikTok’ta 3,8 milyar dolar harcandığını göstermişti. Bununla birlikte 10 milyar seviyesi aşıldı.

Daha fazla para harcadık, daha uzun sürelerimizi uygulamalarda geçirmeye başladık

Bunun dışında veriler, 2023’te uygulama mağazalarında harcanan paranın 171 milyar dolara çıkarak önceki yıla göre %3 arttığını ortaya koydu. Reklam harcamaları ise %8 artışla 362 milyara çıkarak Kolombiya ve Finlandiya gibi ülkelerin ekonomilerinden daha büyük bir hâl aldı. İndirmelerde ise 257 milyar indirme kaydedildi. Bu da yıllık oranda %1 artışa tekabül ediyor. Ayrıca dakikada 489 bin uygulamanın indirildiği anlamına geliyor.

Kullanıcılar, uygulamalarda günlük 5 saat harcadı. Endonezya günde 6 saat ile en çok zaman harcayan ülke oldu. Endonezya’yı Tayland, Arjantin, Suudi Arabistan ve Brezilya takip etti. Toplam harcanan saat ise 5,1 trilyon, yani günde 14 milyar saat olarak kaydedildi. Bu verilerin ikisi de 2022’ye kıyasla %6 artış gösterdi. Oyun olmayan uygulamalara harcanan para ise 64 milyara ulaşarak %11 arttı. TikTok’un başta olduğu sosyal medya platformları, film & dizi uygulamalarıyla birlikte bu artışa öncülük etti.

Android ve iOS'te 2023'ün en başarılı uygulamaları için: