TikTok, içerik üreticilerinin daha farklı şekillerde para kazanmasını sağlayan özelliklerden tutun da video kalitesini geliştirmeye kadar onlarca özelliği barındıran "Creator Next" isimli sistemini tanıttı

TikTok, kimi zaman garip, kimi zamansa can sıkıcı konularıyla sık sık gündem olmayı başaran bir sosyal medya olarak biliniyor. Şirket, platformundaki içerik üreticilerini bünyesinde tutmak için reklamlar dışında yeni para kazanma yöntemleri sunmuştu ve içerik üreticileri, canlı yayınlarda takipçilerinden bağışlar alarak para kazanabiliyordu.

Popüler sosyal medya platformu yetkilileri, içerik üreticilerinin takipçilerinden daha fazla “bağış” kazanabilmesi için hazırladığı yeni özelliklerini kullanıma sundu. Bu özellikler TikTok’un yeni güncellemesi ile içerik üreticilerine sunulan “Creator Next” isimli proje dahilinde kullanılabilecek.

Creator Next nedir?

Creator Next, TikTok’un içerik üreticilerinin daha fazla para kazanmasını hedefleyerek kurduğu bir sistem olarak biliniyor. Bu sisteme üye olan kullanıcılar, platformun sunduğu yeni özellikleri kullanabilecek ve “kazançlarını” arttırabilecek.

Bu sistemin içinde para kazanma özelliklerine ek olarak platforma uygun şekilde nasıl daha iyi video çekileceğini anlatan Creator Fund ve kullanıcıların daha kolay bir şekilde iş birliği yapabilmesini sağlayan Marketplace (Pazar yeri) isimli iki özelliği daha bulunuyor. İçerik üreticileri bu özellikleri kullanarak TikTok’ta kendilerini geliştirebilecek ve daha kolay ve hızlı bir şekilde diğer markalarla iş birliği yapabilecek.

Kullanıcılar artık canlı yayın dışında da bağış yapabilecek

Creator Next sisteminin getirdiği 2 yeni bağış yöntemi ise içerik üreticilerinin en çok dikkatini çeken özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Bu özelliklerden ilki olan Tips (Bahşişler), kullanıcıların desteklemek istedikleri içerik üreticilerine istedikleri herhangi bir zaman belirli miktarlarda bahşiş göndermesini sağlıyor. Platform son dönemlerde çokça gündem olan kara para aklama olaylarının önüne geçmek içinse kullanıcıların günde en fazla 500 dolar olmak üzere 5 kez en fazla 100 dolarlık ödeme yapmasına imkân tanıyor.

Diğer bir para kazanma yöntemi olan Video Gifts (Video hediyeleri) ise kullanıcıların sevdikleri videoların yorumlar kısmından direkt olarak video sahiplerine elmas gönderebilmesini sağlıyor. Twitch platformundaki bit’lere oldukça benzeyen bu özellik, kullanıcıya destek olmakla birlikte elmas gönderilen videonun daha çok kullanıcıya ulaşmasını da sağlıyor.

TikTok, sunduğu bu özelliklerle hem var olan kullanıcılarını memnun etmek hem de yeni kullanıcıları platforma çekmek için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor.