Popüler sosyal medya platformu TikTok, son dönemde o kadar büyüdü ki devler devi YouTube’u bazı ülkelerde âdeta ezdi geçti. Fakat TikTok hakkındaki olaylı davaları yüzünden ne yaparsa yapsın başaralı olarak görülmüyor.

Yıllardır “video izlemek” denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan YouTube her ne kadar Vine’ın çıkışından pek etkilenmese de TikTok’un çıkışıyla birlikte pastadaki payın bir kısmını kaptırdı. Herşeye rağmen yine de lider konumda olan YouTube artık tahtın tek sahibi değil.

Son yayınlanan verilere göre popüler video paylaşım platformu TikTok, ABD ve Birleşik Krallıkta YouTube’u geçti. Diğer ülkelerde de aynı durum yakın zamanda gerçekleşebilir.

YouTube’un devri bitiyor mu?

App Annie isimli uygulama analiz firmasının hazırladığı rapor, sadece Android cihaz kullanan kişilerden alınan verileri kapsıyor. Ayrıca TikTok’un ana vatanı olan Çin’deki veriler de diplomatik sebeplerden dolayı rapora dahil edilmedi. Herşeye rağmen rapor yine de TikTok’un bu devasa yükselişini gözler önüne seriyor.

Raporu hazırlayan App Annie yetkilileri, TikTok’u “Sosyal medyayı ve yayıncılığı alt üst eden uygulama” olarak tanımlıyor. Google’ın sahibi olduğu YouTube ise ABD ve Birleşik Krallıkta dahil hâlâ en çok zaman geçirilen video paylaşım platformu olsa da kullanıcı etkileşimi açısından TikTok daha baskın durumda.

Yani YouTube kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu sadece izlemekle yetiniyor fakat TikTok kullanıcıları daha fazla video yüklüyor, daha fazla beğeniyor ve daha fazla yorum yapıyor.

Sıradaki hedef Facebook

YouTube’u bazı ülkelerde geçen TikTok’un sıradaki hedefi ise Facebook. Şirket hem sahip olduğu Instagram hem de ana uygulaması Facebook ile devasa bir kullanıcı kitlesine sahip. Uzmanlara göre TikTok, Facebook’u geçmeyi başarırsa uzun bir süre boyunca dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olarak liderlik tahtına oturabilir.

Raporu hazırlayan analistler verilere ek olarak TikTok’un bu rakamlara rağmen gerçek bir başarı yakalayamadığını söylüyor. Bunun sebebinin TikTok’taki milyarlarca çocuğun verisini elinde tutmasından dolayı açılan davalar olduğunu söyleyen analistler ayrıca TikTok’un kullanıcılarından “Çalış, TikTok çek, yemek ye ve uyu” döngüsüne girmesini istediğini savunuyor.

Raporda ayrıca geçen yıl dünya çapındaki popülerliğini az da olsa geri kazanan Snapchat’in 2 yıl önceye göre %45 büyüdüğü de belirtiliyor.