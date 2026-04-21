Tim Cook, O Kadar Eleştiriye Rağmen Nasıl Apple'ı 4 Trilyon Dolarlık İmparatorluk Hâline Getirdi?

Eylül ayında CEO'luğu bırakacak Tim Cook, 15 yıllık Apple CEO'luğu boyunca eleştirilere rağmen şirketi dünyanın en değerli firmalarından biri hâline getirdi. İşte Cook'un bu süreçteki başarıları.

Teknoloji dünyası, Apple'dan gelen tarihi bir liderlik değişimi haberiyle çalkalanıyor. 20 Nisan akşamı yapılan bir açıklamayla 2011 yılından beri Apple’ın başında bulunan Tim Cook’un görevinden ayrılacağı duyuruldu. Cook’un yerine, Apple’ın Baş Donanım Sorumlusu John Ternus’un getirileceği duyuruldu.

Efsanevi lider Steve Jobs’ın ardından koltuğa oturan Cook, 15 yıllık CEO’luğu boyunca çoğu kez eleştirilmişti. Ancak Cook, bu süreçte Apple’ı dünyanın en değerli şirketlerinden biri hâline getirmeyi başardı. Apple’ın şu anda 4 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olmasında rolü çok büyük. Peki Cook, eleştirilere rağmen nasıl rekor üzerine rekor kırdı ve bu başarıya imza attı?

Kusursuz tedarik zinciri ve operasyon

Steve Jobs bir ürün vizyoneriydi; ancak Tim Cook her zaman arka plandaki operasyon dehası olarak öne çıktı. CEO olmadan önce de şirketin küresel tedarik zincirini yöneten Cook, göreve gelince bu gücünü şirketin merkezine yerleştirdi. Üretim maliyetlerini düşürmek, stok yönetimini kusursuzlaştırmak ve tedarik ağını optimize etmek onun en büyük başarısıydı. Rakipleri global krizlerde parça sıkıntısı çekerken, Apple kar marjlarını eşi görülmemiş seviyelere çıkardı.

Tarihin en çok satan iPhone’u, Apple Watch gibi devrimsel ürünler

Apple, Tim Cook döneminde çok sayıda iPhone modelini piyasaya sürdü. Bunlar arasında tarihin en iyi iPhone modelleri olarak nitelendirilen cihazlar da vardı. Örneğin iPhone 6 serisi, modeliyle dünyada büyük başarı yakaladı. İleri seviye özelliklere, harika yeni tasarıma sahip iPhone 6 ve 6 Plus modelleri, 222 milyonu aşan satış ile Nokia’nın ikonik 1100 ve 1110 tuşlu telefonlarının arkasında dünya tarihinde en çok satan 3. telefon olmayı başardı.

“Apple yenilik yapmayı unuttu" eleştirilerinin zirve yaptığı anlarda Cook, Apple Watch ve AirPods gibi giyilebilir teknoloji devrimlerini piyasaya sürdü. Bugün sadece AirPods ve Apple Watch'un oluşturduğu dev pazarın geliri, dünyanın en büyük şirketlerinin birçoğunun toplam gelirini geride bırakıyor. 2015’te çıkan Apple Watch cihazları şimdiye kadar 281 milyonu aşkın, AirPods modellerinin ise 500 milyonu aşkın satış yaptı. Yani Cook yönetiminde Apple, büyük inovasyonlara imza attı.

Donanımı aşan dev bir "Hizmetler" ekosistemi

Cook döneminin en stratejik dönüşümlerinden biri, Apple'ın sadece cihaz satan bir donanım şirketi olmaktan çıkmasıydı. iCloud, Apple Music, App Store, Apple Pay ve Apple TV+ gibi dijital hizmetleri öne çıkaran Cook, kullanıcıları Apple ekosistemine kilitledi. Akıllı telefon pazarının doygunluğa ulaştığı ve donanım satışlarının yavaşladığı zamanlarda bile, "Hizmetler" departmanı her çeyrekte milyarlarca dolar düzenli gelir getirerek şirketin en istikrarlı büyüme motorlarından biri oldu.

4 trilyon dolarlık değer

Tüm bu süreçte Apple, sürekli piyasa değerini artırmayı başardı. İlk olarak 2018 yılında 1 trilyon dolar değere ulaştı ve bunu dünyada yapan ilk şirket oldu. Son 10 yılda sürekli dünyanın en değerli şirketleri arasında ilk 3’te veya ilk 5’te yer aldı, zirvede yer aldığı dönemler oldu.

Sonuç olarak, Tim Cook patronken dünyayı yerinden oynatan çılgın bir üründen ziyade, eline teslim edilen potansiyeli ilmek ilmek işleyerek Apple’ı dünyanın en kârlı makinelerinden birine dönüştürdü. CEO'luk bayrağını John Ternus'a devrederken arkasında donanımı, yazılımı ve benzersiz hizmetleriyle tıkır tıkır işleyen 4 trilyon dolarlık bir miras bırakıyor.