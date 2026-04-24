Tim Cook, Apple CEO'suyken Yaptığı İlk Büyük Hatasını Açıkladı

Apple CEO'luğundan yakında ayrılacak Tim Cook, bu görevdeyken yaptığı ilk büyük hatayı açıkladı.

Tüm teknoloji dünyası, geçtiğimiz günlerde Apple’dan gelen bir haberle sarsılmıştı. CEO Tim Cook’un, 15 yılın ardından CEO’luktan resmen ayrılacağı açıklanmış, yerine donanım departmanının başındaki isim John Ternus’un getirileceği duyurulmuştu. Cook’un, eylülde görevini bırakacağı belirtilmişti. Cook, CEO’luğu bıraksa da Yönetim Kurulu Başkanı olmaya devam edecek.

Tim Cook, 15 yıllık Apple CEO’luğu sürecinde çok büyük başarılara imza attı ve Apple’ın dünyanın en değerli şirketlerinden biri hâline getirdi. Ancak onun da birçok hatası oldu. Şimdi ise ondan işte tam olarak bu konu hakkında açıklama geldi. Cook, Apple’daki ilk büyük hatasını açıkladı.

Cook, ilk büyük hatasının Apple’ın Maps uygulamasını erken yayımlamak olduğunu açıkladı

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Cook, yeni halefi Ternus ile gerçekleştirdiği bir toplantıda Apple’daki ilk büyük hatasının Maps, yani Harita uygulamasını erken yayımlamak olduğunu belirtti. Bu uygulama, ilk olarak 2012’de yayımlanmıştı.

Apple’ın Maps uygulaması şu an gayet iyi durumda. Ancak ilk çıktığında durum böyle değildi. Öyle ki yanlış etiketlenmiş yer işaretleri, hatalı yol tarifleri ve birçok hatayla birlikte geliyordu. Bu şekilde de o zamanki Google Haritalar’ın inanılmaz gerisinde kalmıştı. Yani tam hazır olmadan yayımlanmış bir uygulamaydı. Cook da açıklamasında “Ürün hazır değildi ancak biz daha çok yerel şeyler test ettiğimiz için hazır olduğunu düşündük.” dedi. Hatta bu konuda özür dilediklerini ve insanlara başka uygulama kullanmalarını söylediklerini bile belirtti.

Cook, Maps’in erken yayımlanmasının ilk büyük hatası olduğunu söylese de sonrasında uygulamayı iyileştirdiklerini ve şu anda dünyadaki en iyi harita uygulaması hâline geldiğini söylüyor. Hatalarından ders aldıklarını ve doğru adımları atarak bugüne geldiklerini de ekliyor.