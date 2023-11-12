Flört uygulamaları arasında sıra dışı bir duruş sergilemiş bir uygulama olan Bumble’ın ardındaki ilham verici hikâyeyi hiç duymuş muydunuz?

Kendi emeği ve çabasıyla dünyanın en genç kadın milyarderi olmayı başaran Whitney Wolfe Herd, Tinder ve Bumble isimli flört uygulamalarının kurucusu olmasının yanı sıra şu anda yalnızca 34 yaşında olmasına rağmen birçok başarıya imza atmış bir kişilik.

1989 yılında Amerika’da dünyaya gelen Wolfe Herd, Katolik bir annenin ve Yahudi bir babanın kızı olarak oldukça muhafazakâr bir ortamda büyümüştü. Büyüdüğü ortam dolayısıyla flört dünyasında ilk hamleyi hep erkeklerin yapmasının beklenmesi daha o zamanlar dikkatini çekmiş ve belki de daha sonra hayata geçireceği Bumble’ın temel felsefesinin ilk adımlarını atmıştı.

Üniversite yıllarında da boş durmayan Wolfe Herd’ün girişimci ruhu, ona hayal bile edemeyeceği bir kapıyı açacaktı.

Üniversite okumak için Teksas’a gittiğinde Wolfe Herd, o dönem yaşanan BP petrol sızıntısından etkilenen kişilere yardım sağlamak amacıyla bez çantalar satmayı amaçlayan bir girişimi hayata geçirdi.

Daha sonrasında da çeşitli işler yapmış ve daha henüz 22 yaşında olan Wolfe Herd, 2012 yılında Cardify adlı bir teknoloji girişimine katıldı. Proje beklenildiği gibi ilerlemedi ve rafa kaldırıldı ama Wolfe Herd bu sayede Sean Rad, Justin Mateen ve Chris Gulczynski ile tanışarak flört uygulaması Tinder’ın geliştirme ekibine katıldı.

Tinder’a adını veren kişi olan Wolfe Herd, bir süre sonra uygulamanın pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı oldu!

Tinder ekibinde işler oldukça iyi gidiyordu. Hatta öyle ki uygulamanın sağa ve sola kaydırma özelliği daha sonrasında modern flört uygulaması kültürünün temelini oluşturacaktı.

Fakat daha sonrasında Justin Mateen ile yaklaşık 1 yıl sürecek bir ilişki yaşayan Whitney Wolfe Herd için işler biraz karmaşık ve tatsız bir hâl alacaktı.

Wolfe Herd’ün 2014 yılında bir anda Tinder’dan ayrılması, Bumble’ın temelini atacaktı.

Justin Mateen’le olan ilişkilerinin bitmesinin ardından bir anda şirketten ayrılan ve Justin Mateen’e cinsel taciz davası açan Wolfe Herd, açtığı davayı kazandı ve 1 milyon dolardan yüksek bir miktarda Tinder hissesini tazminat olarak aldı.

Wolfe Herd her ne kadar kötü bir deneyim yaşamış olsa da bu piyasadan adının silinmesine izin vermeyecekti.

Aslında ilk olarak kadınlar için bir sosyal ağ kurmayı planlasa da daha sonrasında Badoo’nun kurucusu Andrey Andreev’un önerisiyle flört uygulaması sektöründe kalmaya karar veren Wolfe Herd Andeev’un ortaklığıyla, diğer flört uygulamalarından oldukça farklı bir bakış açısına sahip bir uygulama geliştirdi: Bumble!

Zaman içinde Tinder’ın en büyük rakibi hâline gelen Bumbe’ın farkı, sürecin kadınların kontrolünde olmasıydı.

Wolfe Herd’ün vizyonunu yansıtan ve feminist bir flört uygulaması olarak tanıtılan bu uygulamada, bir eşleşme gerçekleştiğinde ilk mesajı kadınların atması zorunlu tutuluyor ve iki tarafın da ilk mesaj için 24 saatlik bir süresi oluyordu.

Bunun sebebiyse, kadınların çoğunlukla aldığı “uygunsuz” mesajların önüne geçmek ve kadınlar için daha nazik bir ortam oluşturmak olduğunu söylüyor Wolfe Herd.

Bumble’ın büyüyüşü, Tinder’ı da rahatsız ediyordu tabii.

Tinder’ın çatı şirketi IAC altında yer alan Match.com, kuruluşundan sonra hızla büyüyen Bumble’ı satın almak isteyerek, önce 450 milyon dolar teklif etse de ilk teklifinin reddedilmesinin ardından bu teklifi 1 milyar dolara çıkarmıştı. Geri adım atmayan Wolfe Herd bu teklifi de reddetmişti.

İlerleyen zamanlarda Match.com, Bumble’ı Tinder’ı taklit ettiği gerekçesiyle dava etmiş, fakat Wolfe Herd’ün karşı dava açmasının ardından iki dava da düşürülmüştü.

Bumble’ın yaşadığı aksiyonlar burada bitmiyordu. 2019 yılındaysa Andreev’a karşı açılan dava, Bumble için işleri kızıştırmıştı.

Vergi kaçakçılığı, seksistlik ve ırkçılık gibi konularda dava açılmış olan Andreev’un Bumble’ın imajını kötü etkileyeceğine karar verilmesinin ardından Wolfe Herd’ün Andreev’un hisselerini almasıyla sonuçlanan bu olayla Wolfe Herd sonunda kendi şirketinin CEO’su oldu.

2021 yılındaysa Bumble’ın halka arz edilmesiyle birlikte Wolfe Herd dünyanın en genç kadın milyarderi oluyor!

Halka arz sonrasında net varlığı 1,5 milyar doları aşan Wolfe Herd, bu sayede dünyanın en genç kadın milyarderi ünvanını alıyor.

Sonuç olarak, Wolfe Herd’ün yaşadığı türlü zorluklara karşı oldukça güçlü bir duruş sergileyerek göğüs gerdiğini görüyoruz.

Wolfe Herd, büyük zorluklar yaşamasına rağmen genç yaşta oldukça büyük başarıla imza atmış bir kadın girişimci olmayı başararak, pes etmemenin ve hayallerimizden vazgeçmemenin önemini bir kez daha bizlere kanıtlıyor.