Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol, bugünkü konumuna nasıl geldi?

Trendyol’u çoğumuz, hayatında en az bir kere kullanmıştır. Son yıllarda büyük bir platform hâline gelen Trendyol’un oldukça etkileyici bir kuruluş ve ilerleme süreci var.

2010 yılında kurulmaya başlanan ve günümüzde moda başta olmak üzere birçok alanda ilk tercih olan platformun kurucusu ise Demet Mutlu’dur.

Demet Mutlu, eğitimini yarıda bırakarak girişimci olmaya karar verdi.

New York doğumlu Mutlu, liseyi İtalya’da okudu. Daha sonra New York’a geri döndü ve ekonomi bölümünü birincilikle bitirdi. Başarısının ardından Harvard Master of Business’a kabul edildi. Fakat ikinci yılında master eğitimini bıraktı.

Onu girişimci olma yoluna iten neydi?

Demet Mutlu, kendi hikâyesinde bir arkadaşının internet üzerinden kozmetik ürün satmasından etkilendiğini söylüyor. Kurmak istediği platformu aslında ilk burada düşünüyor.

Tedarikçilik ve toptancılık hakkında tecrübeli olmasından dolayı kuracağı platformun moda üzerine olmasını istiyor. Kendi üretmeyecek, satmayacak ama üretilenden ve satılandan pay alacak. Bakış açısını, ülkenin her ilinde ve ilçesinde moda adına üretilenlerin yine tüm ülkeye rahat şekilde ulaştırabilmesinin yolunu arıyor şeklinde açıklayabiliriz.

Peki Trendyol'u neden Amerika'da değil de Türkiye'de kuruyor?

Demet Mutlu’ya 'Fireside Chat' isimli programda Trendyol’u neden Amerika’da kurmadığı soruluyor. Bu soruya “Türkiye’nin en büyük avantajlarından birisi Avrupa’nın en genç ve en hızlı büyüyen nüfusuna sahip olmasıdır. Bu yüzden dijital dönüşüme hazır genç bir nüfus var. Ayrıca çok iyi okullar, mühendisler ve mükemmel bir yetenek havuzuna sahip.” şeklinde bir cevapla karşılık veriyor.

Türkiye’nin genç nüfusunun fazla olması ve hızla büyümesi tek başına bir sebep değil elbette. Çünkü yine aynı programda Türkiye’de bir fırsat gördüğünden bahsediyor. Yani Amerika’da gördüğü bu sistemi, bu amaç ile kurulmuş başka bir rakibi olmayacağı için Türkiye’de kurmak istemiş. Başarının ilk adımını doğru yer, doğru zaman ve doğru yatırımı bularak atmış.

İlk adım bir salonda ve 3 metrelik bir masanın etrafında atıldı.

Mutlu, Amerika’da okuyan bir kadın olarak e-ticaret sitelerini deneyimliyor. E-ticaret üzerinden alışveriş yapan bir müşterinin ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri ne olabilir sorularına da hâliyle kısa sürede çözüm bulabiliyor. Sonraki adım ise bu e-ticaret sitesini Türkiye’de de kurmak oluyor.

Henüz bir ofisi olmadığı için Trendyol’u 3 metrelik bir masada, evinde kuruyor. Elbette böyle büyük bir girişimcilik adımını iki ay sonra bir apartman dairesinde ilerletiyor. Günümüzde ise oldukça geniş ve modern ofisleri var.

Trendyol'u sonunda kuruyor ve bu girişimi 16 ayda 500 kat değerleniyor.

Amerika’da okuduğu sırada edindiği tecrübeler kendisine sadece yol göstermiyor, ayrıca bir bütçe de bırakıyor. Bu birikim ve aldığı yatırımlarla Trendyol’u 300 bin dolara kuruyor. Demet Mutlu, ailesinin dahi eğitimine devam etmesini istediğini ama çevresinin söylediklerine kulak asmadığını söylüyor.

Emre Kurttepeli gibi büyük yerli yatırımcılardan destek alıyor. Hatta Peak Games’in kurucusu Sidar Şahin de Trendyol’un yatırımcıları arasında. Hem dijital dünyanın hem de modanın ileri gelenleri ile kurduğu ekip, kendisine ve girişimine elbette büyük yardımcı oluyor.

Pazarlama stratejisi ile Trendyol’un adını tüm ülkeye duyuruyor.

Pazarlamanın ilk adımı olan isim duyurma aşamasında geleneksel medyadan sosyal medyaya hemen her alanda büyük reklamlar yapılıyor. Dönemin gündemde olan ünlü isimleri Trendyol reklamlarında oynayıp bu e-ticaret sitesini öneriyor. Hadise ile başlayan bu ünlülerin reklamda oynaması süreci Tarkan ile zirveye de çıkıyor.

Tüketici önündeki yüzler dışında kaliteli ve donanımlı bir ekiple çalışmaya başlaması da Mutlu için büyük bir avantaj. Ayrıca müşteri odaklılık kavramına da dikkat çekmeye çalışması, tüketiciyi çeken unsur olmuş.

2018 yılında dengeler değişiyor ve Alibaba Group sahneye çıkıyor.

Alibaba Group, 2018 yılında Trendyol’a ortak oluyor. 728 milyon dolara %75’lik bir ortaklığa sahip olan Alibaba Group, 2020-2021 yıllarında 350 milyon dolar daha yatırım yaptı. Dolayısıyla %75 civarı olan ortaklık payını %86,5 olarak güncelledi.

Demet Mutlu bu başarı ile Yemeksepeti’nin kırdığı rekoru da geçti. Çünkü Yemeksepeti, Trendyol’dan önce Türkiye’nin en pahalı internet girişimiydi. Ayrıca Trendyol tamamen satılmış değil. Demet Mutlu’nun şu an için %6,96’lık hissesi de duruyor.