Hepsiburada'nın e-ticaret sektörünün gelişmesine en çok katkıda bulunan şirketlerden biri olduğu su götürmez bir gerçek. Peki, hepimizin hayatına dokunan bu site nasıl kuruldu?

1998 yılında başlayan bu serüven, günümüze kadar uzanarak en başarılı girişim örneklerinden biri olmayı başardı.

Türkiye'de en çok ziyaret edilen e-ticaret siteleri arasında 2. sırada olan hepsiburada.com'un birçok kişiye ilham olmuş kuruluş hikâyesini sizler için anlattık.

Başlangıcı birçok hikâyedeki gibi çok tanıdık: Her şey bir genç ve 4 arkadaşının girişimciliğe atılmasıyla başladı.

İlk olarak 1998 yılında 4 arkadaşıyla beraber bu siteyi kuran Kaan Dönmez, sitenin başarılı iş çıkarmasından sonra 2000 yılında hisselerinin bir kısmını Doğan Holding'e sattı. Daha sonra Doğan Holding bünyesinde 2010 yılına kadar Hepsiburada'da çalışmaya devam eden Dönmez, yönetimi tamamen Doğan Holding'e devretti.

Üstelik Dönmez'in girişimleri sadece hepsiburada.com'la sınırlı değil, günümüzde adını sıkça duyduğumuz morhipo.com ve hızlıal.com e-ticaret sitelerinin de kuruluşunda rol oynadı.

Doğan Holding bünyesine geçtikten sonra sitenin yönetimini ünlü iş kadını Hanzade Doğan Boyner devraldı ve site âdeta yeniden kuruldu.

Dünya çapında ve ülkemizde epey başarılı olmasıyla bilinen girişimci Hanzade Doğan, sitenin yönetimini devraldıktan sonra site yükselişe geçti.

İlk kurulduğu zamanlarda, satılan ürünleri kendi deposundan kullanıcıya gönderen Hepsiburada, daha sonra işleri büyüterek satıcı grubunu pazar yeri bünyesine çevirdi.

Özellikle kadın girişimcilere desteğiyle bilinen site, kadın girişimci sayısının yükselmesine çokça katkıda bulundu.

2020'nin Mart ayında pandeminin başlamasıyla birlikte internet alışverişinde yükselme görülmesiyle e-ticaret girişimlerine yönelik bir patlama oluştu. Bu krizi fırsata çeviren Hepsiburada, girişimci kadınlara yönelik desteğini açıklayarak kadınları bu konuda teşvik etti.

2017 Mart ayının verilerine göre kadın girişimci sayısı yalnızca %6 iken bu oranı %25'e çıkarttıklarını açıkladı. Bu hareketiyle birçok insandan beğeni toplayan site, âdeta gücüne güç kattı ve Fast Company dergisine konu oldu.

Hepsiburada.com'un amacı ise "Doğunun Amazonu" olmak.

Fast Company dergisinin 2023 yılında açıkladığı verilere göre hepsiburada.com, Türkiye'de en çok kâr eden 3. site. İlk sırada Nesine.com yer alırken 2. sırada ise Trendyol alıyor.

Yaklaşık 40 ila 45 milyar arası cirosu olduğu söylenen Hepsiburada'nın amacı; Almanya'dan Hindistan'a kadar olan bölgede e-ticaretin öncüsü olmak. Hanzade Doğan ise bu tanımı "Doğunun Amazonu olmak" olarak nitelendirmiş. Yani kısaca, Türkiye'den uçakla 4 saat mesafedeki ülkelerde hâkimiyet kurmak istiyorlar diyebiliriz.

Gebze'de kurdukları 100.000 m²lik operasyon merkeziyle aylık 10 milyon ürün gönderme kapasitesi olan site, 30 milyonun üzerinde ürün çeşidi ile aylık yaklaşık 200 milyondan fazla ziyaret ediliyor.