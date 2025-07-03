Tinder'da yeni bir güvenlik özelliği test edilmeye başladı. Yakında gerçek bir kişi olduğunuzu kanıtlamak için yüz tarama sistemi kullanmak zorunlu hâle gelebilir.

Dünyanın en büyük flört uygulaması olan Tinder, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikler getiriyordu. Uygulamada güvenliği artırmaya yarayan yenilikler de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, sahte hesapların önüne geçmeyi amaçlayan yepyeni bir sistem kullanıma sundu.

Şimdilik sadece ABD’de çıkış yapan güvenlik sistemi, Tinder’da yüz tanıma sistemi kullanımını zorunlu hâle getirecek. Bu şekilde taklit ve sahte hesapların oluşturulması engellenecek.

Yüz taraması yapıp kullanıcının gerçek olup olmadığı tespit edilecek

Kaliforniya gibi eyaletlerdeki kullanıcıların şu anda uygulamayı kullanabilmek için “Yüz Kontrolü” yapması gerekiyor. Yüz tanıma sistemiyle profildeki fotoğrafların eşleşmesi lazım. Biyoemetrik bir doğrulama sistemi olan özellik için kısa bir selfie videosu çekmek yeterli. Böylece yapay zekâyla oluşturulmuş görüntü kullanılıp kullanılmadığı da anlaşılabiliyor. Doğrulamayı yapanlar bunu gösteren bir rozet alıyor.

Yüz tanıma özelliği ayrıca kullanıcının yüzünün birden fazla hesapta kullanılıp kullanılmadığnı da kontrol edecek. Böylece taklitçi ve aldatıcı hesaplar tespit edilip kapatılabilecek. Yüz Kontrolü isimli sistemin uygulamaya kaydolurken gereken doğrulamadan farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Ayrıca Tinder, doğrulamadan sonra selfie videosunun silindiğini de eklemiş.

Özelliğin kullanışlı olacağını söylemek mümkün. İnsanları kandırmaya çalışan hesapların önüne geçebilirse çok işe yarar. Şimdilik sadece ABD’de var. Diğer ülkelere gelişiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmamış. Öncelikli olarak ABD’deki kullanıcıların geri bildirimleri incelenecekmiş.