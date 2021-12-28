Bilgisayarınıza herhangi bir program indirmeden yalnızca internet tarayıcınız üzerinden 3 boyutlu tasarımlar başta olmak üzere pek çok alanda üretim yapmanıza olanak sağlayan Tinkercad kullanımınızı çok daha verimli hale getirecek tüyolardan ve bilmeniz gereken önemli noktalardan bahsettik.

Nasıl ki artık bir bilgisayar programı üzerinde saatlerce uğraşarak yaptığımız görsel düzenlemeleri akıllı telefonumuza indirdiğimiz bir mobil uygulama ile birkaç dakika içinde yapıyorsak; artık Tinkercad ve benzeri online uygulamalar sayesinde herhangi bir program kullanmadan yalnızca internet tarayıcımız üzerinden 3 boyutlu tasarımlar başta olmak üzere pek çok üretim gerçekleştirebiliyoruz.

Özellikle 3 boyutlu tasarım, kodlama ya da arttırılmış gerçeklik dünyasına yeni girmiş bir üreticisiyseniz Tinkercad ile ücretsiz ve kolay bir şekilde yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Tinkercad temel tasarım düzeyinde bir hizmet veriyor olsa da yine de son derece kullanışlı bir uygulamadır. Tinkercad kullanımınızı çok daha verimli hale getirecek tüyoları öğrenerek tasarımlarınızı bir adım ileri taşımanız mümkün.

Tinkercad nedir?

Tinkercad, uzun yıllardır 3 boyutlu tasarım alanında hizmet veren Autodesk firmasının sunduğu bir uygulamadır. Bu uygulamayı buradaki Tinkercad internet sitesi üzerinden online olarak kullanabilirsiniz. Üstelik herhangi bir program indirmenize, kurulum yapmanıza gerek yok. Yalnızca bir kullanıcı hesabı açarak ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tinkercad ile 3 boyutlu tasarım, elektronik sistem tasarımı, kodlama ve arttırılmış gerçeklik tasarımı yapabilirsiniz. Burası aynı zamanda bir eğitim platformu olduğu için tasarım dersi veren bir eğitmenin dersine katılabilir ya da kendiniz uygulama üzerinden bir eğitim başlatabilirsiniz.

Tüm kullanıcıların bilmesi gereken Tinkercad tüyoları:

Çalışma alanınızı oluşturun.

Tasarımlarınızı 3 boyutlu olarak inceleyin.

Farklı görünüm seçeneklerini görüntüleyin.

Çalışma alanınızı genişletin.

Tinkercad cetveli ile nesnelerinizin tam olması gereken boyutta olmasını sağlayın.

Nesneleri tek tıkla çevirin.

JavaScript ile nesneler yazın.

Tinkercad kısayollarını keşfedin.

Çalışma alanınızı oluşturun:

Tinkercad ile yaptığınız tasarımlar 3 boyutludur. Yani kendinize iyi bir zemin hazırlamadan doğru bir tasarım yapamazsınız. Bu nedenle uygulamayı açtıktan sonra ilk olarak Izgara Düzenle seçeneğine tıklayın ve kendinize tasarladığınız ürünün boyutlarına uygun bir ızgara belirleyin. Tasarımınız, gerçek hayatta nasıl bir zemin üzerinde olacaksa uygulamada da benzer bir zemin üzerinde durmalı. Çalışma alanınızı dilediğiniz zaman değiştirmeniz mümkün.

Tasarımlarınızı 3 boyutlu olarak inceleyin:

İlk kez 3 boyutlu bir şeyler tasarlamaya çalışan kullanıcılar, genel olarak yalnızca tek boyutlu düşünmekten kendilerinizi bir türlü alamazlar. Ancak Tinkercad’de tasarladığınız ürünün önü, arkası, sağı, solu, üstü ve altı da var. Sol üst köşede göreceğiniz görüntü değişim butonu ile tasarladığınız ürünün her bir noktasını inceleme ve düzenleme şansınız var. Belki ürünün altına küçük bir imza eklemek gibi işlemler ile usta olma yolunda etkili bir adım atabilirsiniz.

Farklı görünüm seçeneklerini görüntüleyin:

Tinkercad hizmetinin daha çok yeni başlayan kullanıcılara hitap ettiğini söylemiştik. Bu nedenle uygulama pek çok hazır görünüm sunuyor. Ekranı yakınlaştırma butonunun hemen altındaki buton ile bu farklı görünüm seçeneklerini görüntülemeniz mümkün. Bunları uygulamak zorunda değilsiniz ancak tasarladığınız ürünün ne kadar farklı versiyonunu görürseniz ekleyeceğiniz özellikler de bir o kadar benzersiz olacaktır.

Çalışma alanınızı genişletin:

Dediğimiz gibi, Tinkercad ile 3 boyutlu tasarımlar yaptığınızı unutmayın. Çalışma alanınızı genişleterek 3 boyut etkisini zenginleştirecek nesneler ekleyin. Workplane butonu ile ürünü hareket ettirebilir ve en olmadık noktasına yeni bir nesne ekleyerek çok daha güçlü bir tasarıma imza atabilirsiniz. Nesne ekleme sırasında uygulama tarafından hazır olarak sunulan nesnelerden birini kullanarak işlemlerinizi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkün.

Tinkercad cetveli ile nesnelerinizin tam olması gereken boyutta olmasını sağlayın:

Kendinize gerçek boyutlu, harika bir zemin oluşturduktan sonra şimdi sıra geldi tasarlayacağınız ürüne de aynı şekilde gerçek boyutlu nesneler eklemeye. Eğer 3 boyutlu tasarım işine yeni başladıysanız elle boyut girmek biraz zorlayıcı olabilir. Bu nedenle Tinkercad cetvelini kullanın. Ruler butonuna tıklayarak cetveli aktif hale getirin ve nesnenizin boyunu ölçün. Tam istediğiniz boyutta bir nesne yaratana kadar cetveli kullanabilirsiniz.

Nesneleri tek tıkla çevirin:

Bütün tasarımcılar bilir ki verimli bir tasarım süreci ürettiklerinizi verimli kullanmaktan geçer. Güzel bir nesne yarattıktan sonra bir alanı onun kopyalarıyla donatmak istiyorsanız tek tek yeniden yaratmak büyük bir zaman kaybı olur. Bunun yerine nesneyi seçin ve çevir butonuna tıklayın. Ok tuşları yardımıyla çevirmiş olduğunuz nesnenizi konumlandırın. Birkaç dakika içinde aynı nesneden onlarca farklı versiyonu çalışma alanına yaymış olursunuz.

JavaScript ile nesneler yazın:

Biraz daha profesyonel bir tüyo vermek gerekirse JavaScript programlama dili bilenleri böyle alalım. Tinkercad üst araç çubuğunda bir kod butonu göreceksiniz. Ona tıkladığınız zaman karşınıza bir kodlama alanı çıkacak. Buradan JavaScript dili ile yazarak kendi nesnelerinizi yaratmanız mümkün. Dediğimiz gibi bu gerçek profesyonellerin kullanabileceği bir özellik ama yine de biraz JavaScript dilinden anlıyorsanız denemekten zarar gelmez.

Tinkercad kısayollarını keşfedin:

Ctrl + C ve Ctrl + V / kopyala ve yapıştır

Ctrl + Z ve Ctrl + Y / geri al ve tekrarla

Ctrl + D / seçili nesneyi çoğaltma

Ctrl + H / seçili nesneleri gizleme

Ctrl + Shift + H / tüm gizli nesneleri gösterme

Ctrl + G / seçili nesneleri gruplandırma

Ctrl + Shift + G / bir grubu nesnelere ayırma

L / hizalama aracını açma

M / ayna aracını açma

Tinkercad uygulamasını kullandıkça çok daha fazlasını keşfedeceksiniz ancak yeni başlarken mutlaka bilmeniz gereken bazı kısayollar bu şekilde. Uzun bir tasarım sürecinde bazen kullandığınız bu kısayollar toplamda saatlerce zaman kazandırarak hayat kurtarıcı olabilir. Kullanıcı alışkanlıklarınıza göre yeni kısayollar keşfetmekten çekinmeyin.

Herhangi bir program indirmeden yalnızca internet tarayıcınız üzerinden 3 boyutlu tasarım yapmanızı sağlayan Tinkercad kullanırken işinizi kolaylaştıracak bazı tüyolardan bahsettik. Tinkercad kullanıyorsanız düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.