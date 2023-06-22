Geçtiğimiz gün Titanik'i ziyaret ederken kaybolan, içinde beş kişinin yer aldığı Titan denizaltısı için aramalar devam ederken rahatsız edici bir gelişme yaşandı. Bazı kullanıcılar, internet üzerinden aracın cumaya kadar bulunup bulunmayacağına dair binlerce dolara bahis oynamaya başladı.

Kuzey Atlantik’in dibindeki Titanik enkazına geziler düzenleyen OceanGate isimli bir firmaya ait Titan isimli denizaltı, geçtiğimiz günlerde kayıplara karışmıştı. İçinde şirketin CEO’su Stockton Rush da dahil beş kişinin yer aldığı, toplam 96 saat yaşam desteğine sahip aracın tahminlere göre bugün oksijeni maalesef bitti.

Titan için umutsuz arayış devam ederken internetteki bazı kullanıcılar, rahatsız edici bir şey yapmaya başladı. Bu kişiler, Titan denizaltısının bulunup bulunmayacağı konusunda parayla bahis oynuyor.

130 bin dolardan fazla bahis yapıldı

Binlerce dolara varan bahisler, Polymarket ismi verilen bir tahmin platformu üzerinden yapılıyor. Kullanıcılar, aracın 23 Haziran gününe kadar bulunup bulunmayacağı konusunda para yatırarak bunu gerçekleştiriyor. Hatta siteye baktığımızda bugün itibarıyla kullanıcıların 130 bin dolardan fazla para yatırdığını, çoğunluğun ise “bulunamayacak” yanıtını verdiği görülebiliyor.

Daha da kötüsü, denizaltının içindeki yolcuların yaşayıp yaşamadığı bahis için önemli değil. Hatta, buna ne kadar para harcadığıyla ilgili övünüp paylaşım yapanlar bile var. Polymarket’in, kripto para karşılığında insanların belirli olaylar üzerinde tahminde bulunmasını sağlayan bir platform olduğunu ekleyelim.

Tüm dünyanın konuştuğu bu trajik olayın bahis konusu hâline getirilmesi, aracın içindeki insanların durumunu ve onların ailelerini düşündüğümüzde oldukça rahatsız edici bir durum. Ayrıca tek hoş olmayan şey bu da değil. Birçok kullanıcı, içinde zengin insanların bulunmasından dolayı Titan kaybolduğundan beri sosyal medyada şaka amaçlı gönderiler paylaşıyordu.

Tahminler denizaltının oksijeninin bittiğini gösteriyor olsa da doğru nefes alma taktikleriyle oksijen tasarrufu yapmış olma ihtimalleri var. Bu yüzden Titan’daki oksijenin ne durumda olduğunu bilmenin imkânı yok; ancak umutların iyice azaldığını söylemek mümkün. Denizaltıyla ilgili tüm yaşananlara aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz;