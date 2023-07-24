Orijinal Spider-Man üçlemesinde Sandman'i canlandıran Thomas Haden Church, hayranları heyecanlandıracak bir söylenti duyduğunu ifade etti. Ünlü aktörün iddiasına göre Sam Raimi, Tobey Maguire'la yeni bir Spider-Man filmi çekebilir.

Örümcek Adam’la özdeşleşen Tobey Maguire’ı 2021 yılında çıkan No Way Home filminde tekrar görmek, dünya çapından milyonlarca insanı çok mutlu etmişti. Film çıktığından bu yana hayranlar, Maguire’lı yeni bir Spider-Man filmi için seslerini duyurmaya çalışıyordu.

Konuya ilişkin herhangi bir resmi bilgi bulunmazken, bugün hepimizi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Spider-Man 3’te Sandman (Flint Marko) olarak gördüğümüz ünlü oyuncu Thomas Haden Church, Comicbook.com’a yaptığı açıklamada bazı söylentiler duyduğunu ifade etti.

Church, Sam Raimi ve Tobey Maguire tekrar bir araya getirebilecek bir söylenti duymuş

Church, yine Sam Raimi’nin yönettiği dördüncü bir Spider-Man olursa oynamayı çok isteyeceğini belirtirken duyduğu söylentiyi şöyle açıkladı: “Sam Raimi’nin Tobey Maguire’la birlikte yeni bir Spider-Man filmi yapacağına dair bazı söylentiler duydum.”

Daha önce de söylediğimiz gibi ünlü aktörün açıklamaları tamamen bir söylentiden ibaret. Yani filmin gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir resmi bilgi yok. Yine de bu tarz bir açıklamanın Spider-Man hayranlarını çok heyecanlandırdığını söylememiz yanlış olmaz.

Orijinal üçlemenin arkasındaki isim Sam Raimi, Nisan 2022’de Fandango’ya yaptığı açıklamada her şeyin mümkün olduğunu belirtmiş ve Spider-Man 4 fikrine açık olduğunu aktarmıştı.