TOFAŞ, ABD'ye Doblo İhraç Edecek

Tofaş, Stellantis ile yaptığı anlaşmayla Bursa’da üreteceği yeni hafif ticari araç modelini ABD’ye de ihraç edecek. 2027’de başlayacak süreçte 230 bin araç Ram markasıyla ABD'de satılacak ve proje, toplamda 386 milyon euro yatırımı kapsıyor.

Tofaş’tan uzun zamandır beklenen büyük hamle sonunda geldi. Bursa’daki üretim tesislerinde geliştirilecek yeni nesil hafif ticari araç, Tofaş'ı yıllar sonra yeniden ABD pazarına taşıyacak. Üstelik bu sadece bir ihracat haberi değil; Türkiye otomotiv sektörü için oldukça kritik bir adım.

Stellantis ile yürütülen proje kapsamında üretilecek araçlar, ABD’de Ram ProMaster City adıyla satışa sunulacak. Yani Bursa’da üretilen araçlar doğrudan Amerikan yollarına çıkacak.

230 Bin Araç ABD Yolcusu: Projenin Ölçeği Beklediğinizden Büyük

Şirketin yaptığı açıklamaya göre toplamda 230 bin adet araç Kuzey Amerika’ya ihraç edilecek. Üretim ve sevkiyat süreci ise 2027 yılının ikinci yarısında başlayacak ve birkaç yıl boyunca devam edecek.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun açıklamalarına göre, bu sadece bir ihracat değil, Türk otomotiv sanayisinin Kuzey Amerika pazarındaki gövde gösterisi olacak. K0 kodlu bu yeni nesil araç ailesinden 2032 yılına kadar tam 1 milyon adet üretilmesi hedefleniyor. Bu arada K0 kodlu aracın aslen Fiat Scudo'yu temsil ettiğini ancak geçmişte Ram ProMaster City adıyla satışa sunulan aracın Doblo modeli olduğunu belirtelim.

Tofaş, ABD'de Hangi Segmenti Hedefliyor?

ABD’de satılacak model, Ram markası altında konumlandırılacak. Bu araç özellikle şehir içi kullanım, küçük işletmeler ve filo müşterileri için geliştiriliyor. Kısacası “küçük ama işlevsel” ticari araç segmentine oynuyor.

Bu segment ABD’de son yıllarda yeniden yükselişe geçmiş durumda. Tofaş’ın Avrupa üretim kalitesi ile Stellantis’in ABD’deki güçlü dağıtım ağı birleşince, ortaya oldukça rekabetçi bir model çıkması bekleniyor.

386 Milyon Euroluk Yatırım: Bursa’nın Önemi Daha da Artıyor

Projenin toplam yatırım tutarı 386 milyon euro olarak açıklandı. Bu yatırım sadece yeni araç üretimi değil, aynı zamanda fabrikanın teknolojik altyapısının geliştirilmesini de kapsıyor. Bu hamleyle birlikte Bursa, Stellantis’in küresel üretim ağında daha kritik bir konuma yerleşiyor. Türkiye açısından bakıldığında ise bu gelişme, otomotiv ihracatında katma değerli üretimin artması anlamına geliyor.

Stellantis'in Bursa'da üretim bandını yenilemesi ve üretim kapasitesini artırması, uzun vadede yalnızca hafif ticarilerin değil popüler Stellantis modellerinin de Türkiye'de üretilebilmesi adına önemli bir adım. Dolayısıyla bu adım orta ya da uzun vadede Türkiye'de çok sevilen Citroen, Peugeot, Opel modellerinin de Türkiye'de üretilmesini sağlayabilir.