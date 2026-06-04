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Haziran 2026 DS Fiyat Listesi Açıklandı: Aşırı Konforun Fiyatı Üzüyor...

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DS Automobiles’ın Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde DS 7 ve N°4 modelleri yer alıyor. DS 7’de 2025 ve 2026 imal yılı fiyatları ayrı ayrı paylaşılırken, N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik 3.070.000 TL’den listeleniyor.

Haziran 2026 DS Fiyat Listesi Açıklandı: Aşırı Konforun Fiyatı Üzüyor...
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

DS Automobiles, Haziran 2026 dönemine ait güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın dizel motorlu DS 7 ve N°4 modelleri yer alıyor. DS 7 tarafında 2025 ve 2026 model yılı fiyatları ayrı ayrı gösterilirken, N°4 için yalnızca 2026 yılı fiyatı öne çıkıyor.

Bu içerikte DS Automobiles’ın Haziran 2026 güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve model bazlı versiyon detaylarını inceliyoruz. Paylaşılan listede kampanyalı fiyat veya güncel opsiyon bedeli yer almadığı için ilgili alanlarda tire işareti kullanıldı.

İçerikten Görseller

Haziran 2026 DS Fiyat Listesi Açıklandı: Aşırı Konforun Fiyatı Üzüyor...
DS7
DS4

DS fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
N°4 3.070.000 TL -
DS 7 4.089.850 TL -

DS 7 fiyatları - Haziran 2026

DS7

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
BlueHDi 130 - Dizel ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik (2025) 4.089.850 TL -
BlueHDi 130 - Dizel ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik (2026) 4.189.850 TL -

DS 7, markanın premium SUV sınıfındaki temsilcisi olarak konfor, tasarım ve uzun yol kullanımına odaklanan yapısıyla öne çıkıyor. Haziran 2026 listesinde BlueHDi 130 dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla görünen model, 2025 ve 2026 imal yılı seçenekleriyle listeleniyor.

DS 7 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

N°4 fiyatları - Haziran 2026

DS4

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
BlueHDi 130 - Dizel Pallas BlueHDi 130 Otomatik (2026) 3.070.000 TL -

N°4, DS Automobiles ürün gamında daha kompakt ve modern çizgilere sahip bir seçenek olarak konumlanıyor. Haziran 2026 fiyat listesinde Pallas donanımı, BlueHDi 130 dizel motor ve otomatik şanzımanla yer alan model için 36 ay aylık leasing bedeli alanında tutar paylaşılmadı.

N°4 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: DS Automobiles Türkiye

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