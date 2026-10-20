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Tofaş, Bursa Fabrikası’nda 7,5 Milyonuncu Aracını Üretti

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Türkiye otomotiv sanayisinin dev ismi Tofaş, Bursa Fabrikası'nda 7,5 milyonuncu aracını üreterek devasa bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Tofaş, Bursa Fabrikası’nda 7,5 Milyonuncu Aracını Üretti
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye otomotiv sektörünün en köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan Tofaş, Bursa Fabrikası'nda tarihi bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Firma, 7,5 milyonuncu aracını resmen üretim bandından indirdi.

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Temelleri 1968 yılında atılan ve seri üretimine 1971 yılında başlanan Tofaş, Türkiye otomotiv sanayisinin gelişiminde yarım asrı aşkın süredir öncülük etti. Bursa'daki üretim macerası efsanevi Murat 124 modeliyle başlayan tesis, yıllar içinde hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlar üreterek Türkiye'den dünya yollarına uzanan dev bir ağ kurdu.

İçerikten Görseller

Tofaş, Bursa Fabrikası’nda 7,5 Milyonuncu Aracını Üretti
tofaş

7,5 milyonuncu araç Fiat Ulysse oldu

tofaş

Firmanın geride bıraktığı bu tarihi başarıda üretilen 7,5 milyonuncu araç, hafif ticari ve binek segmentin dikkat çeken modeli Fiat Ulysse oldu. Firma taraıfndan paylaşılan görselden bu aracı görebilirsiniz.

Tofaş'ın ilk kuruluş yıllarındaki rakamlara bakıldığında katedilen mesafenin büyüklüğü net bir şekilde ortaya çıkıyor. Faaliyetlerine yıllık 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve yaklaşık 600 çalışanla başlayan şirket; üretim, ihracat, Ar-Ge ve ürün geliştirme yatırımlarıyla devasa bir sanayi üssüne dönüştü. .Bugün Tofaş Bursa Fabrikası, yıllık 500 bin adetlik üretim kapasitesiyle çalışıyor ve Türkiye sınırlarını aşan güçlü bir ihracat ağını yönetiyor Stellantis bünyesinde yürütülen yeni nesil ürün projeleri, artan model çeşitliliği ve mühendislik kabiliyetleri, şirketin global ölçekteki konumunu her geçen gün pekiştiriyor.

Tofaş'ın banttan indirdiği her milyonuncu araç, aslında şirketin ve fabrikanın geçirdiği dönemsel dönüşümlerin birer simgesi niteliğinde . Bursa Fabrikası'nda üretilen 1 milyonuncu araç Fiat Tempra, 2 milyonuncu araç Fiat Palio Go, 3 ve 4 milyonuncu araçlar ise çok markalı üretim kabiliyetini öne çıkaran Fiat Fiorino olmuştu. Global ürün geliştirme ve Ar-Ge gücünün temsilcisi olan Egea ailesinde ise 5 milyonuncu araç Fiat Egea Hatchback, 6 milyonuncu araç Fiat Egea Sedan ve 7 milyonuncu araç Fiat Egea Cross Wagon olarak kayıtlara geçmişti. 7,5 milyonuncu aracın Fiat Ulysse olması ise Tofaş'ın üretim tarihindeki yeni dönemin bir başka simgesi hâline geldi.

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Araba Fiat

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