TOGG’un Üretileceği Fabrikayı Gösteren Bir Video Yayınlandı

TOGG resmi Twitter hesabından, yerli otomobilimizin üretileceği Gemlik fabrikasındaki gelişmeleri gösteren bir video yayınlandı. Bu sayede, üretim tesisindeki güncel gelişmeler duyuruldu.

Bundan birkaç hafta önce Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) tarafından üstlenilen yerli ve milli otomobil projesinin üretileceği fabrikanın görüntülerini paylaşmıştık. Bugün ise uzun zamandır inşaat çalışmaları devam eden fabrikadan yeni görüntüler geldi.

Türkiye’nin yerli otomobil girişimi TOGG’un resmi Twitter hesabından paylaşılan videoyla üretim tesisindeki gelişmeler açıklandı. Bursa, Gemlik’teki üretim fabrikasının montaj, gövde ve boya tesisinin güncel durumu hakkında bilgiler verildi.

TOGG Gemlik Fabrikası’ndaki son gelişmeler:

Türkiye’nin son yılllardaki en ses getiren projelerinden biri hiç şüphesiz ki Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilen otomobil üretim projesi. Bu yılın başında gerçekleştirilen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2022’de tüm dünyaya tanıtılan otomobilin seri üretime geçeceği Gemlik Tesisi çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, bugün akşam saatlerinde TOGG’un resmi Twitter hesabından “Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız hız kesmeden ilerliyor. En son ne kadar ilerlediğimizi merak ediyorsanız videomuzu izleyin.” notuyla bir video paylaştı. TOGG, kısa sürede binlerce kişiye ulaşan video sayesinde Bursa Gemlik’teki fabrikanın güncel durumu hakkında bilgi verdi.

Tesis içi üretim çalışmalarının devam ettiği fabrikada:

Boya tesisinde;

14 bin 600 ton çelik montajı yapıldı,

35 bin m² çatı-cephe panel montajı tamamlandı,

19 Bin 734 m² kör kalıp montajı tamamlandı.

Gövde tesisinde;

5 bin 350 ton çelik imalatı tamamlandı,

60 bin m² çatı-cephe sandviç panel montajı tamamlandı,

51 bin 500 m² kör kalıp montajı yapıldı.

Montaj tesisinde;