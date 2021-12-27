TOGG'un Üretileceği Fabrikanın İçinden İlk Fotoğraflar Geldi

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin üretileceği Bursa Gemlik'teki fabrikada basın ile bir araya geldi. Fabrikanın içi ilk kez görüntülenirken, yerli otomobilin yeni logosu da araç üstünde sergilendi.

Türkiye'nin uzun zamandır konulardan bir tanesi, hiç şüphesiz yerli otomobil projesi. Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) tarafından üstlenilen proje, kimi vatandaşlar tarafından şimdiden benimsenmiş durumda. Kimileriyse bu otomobilin piyasaya sürüleceğine bile inanmıyor. Ancak TOGG'un bugünkü hamlesi, yerli otomobilin üretimi için artık her şeyin hazır durumda olduğunun açık bir göstergesi.

TOGG bugün, basın mensupları ile bir arada geldi. Yerli otomobil fabrikasının bulunduğu Bursa Gemlik'te gerçekleştirilen toplantıda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, basın mensuplarının fabrikayı gezmelerine de imkan tanıdı. Webtekno ekibi olarak bizleri orada temsil eden ekip arkadaşımız Çağla Tanrıverdi ise TOGG fabrikasını, sizler için ilk kez görüntüledi.

İşte TOGG'un üretileceği fabrikanın içinden görüntüler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika, toplamda 1,2 milyon metrekarelik bir arazi içerisinde yer alıyor. Uzunca bir süredir inşaat çalışmaları üzerinde çalışmalarını sürdüren yetkililer, şimdilerdeyse fabrikanın üretime hazır hale gelmesini sağlayacak diğer aşamaları tamamlıyorlar.

Otomotiv üretiminin büyük oranda robotlar tarafından yapıldığı bilinir. Yukarıdaki fotoğrafta, yerli otomobilin üretiminde rol alacak bazı robotik malzemeleri görüyorsunuz.

TOGG tarafından yapılan açıklamalara göre fabrika, ocak ayı içerisinde genel olarak üretime hazır hale gelecek. Haziran ayına geldiğimizde ise fabrikanın altyapı çalışmaları yüzde 100 tamamlanmış olacak. Aslında yerli otomobil projesi için en önemli tarihin Haziran 2022 olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu tarihe kadar her şey yolunda giderse, Ağustos 2022 itibarıyla deneme üretimlerine başlanacak. Yani test amaçlı üretilen yerli otomobil prototipleri resmen bantta olacak.

Üretim bandı demişken; üretim için banda çıkacak her yerli otomobil, toplamda 3 dakika sürecek bir sürecin içine girecek. Bu süreçte araçla ilgili tüm çalışmalar tamamlanacak.

Yerli otomobilin kaporta tasarımı

Karşınızda, yepyeni logoya sahip yerli otomobilin en yeni fotoğrafı