Türkiye'nin otomobili TOGG, CES 2022 fuarında dünya basınının karşısına çıktı. TOGG'un yeni 'vizyon modeli' etkinlikte tanıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde yeni logosu tanıtılan TOGG, CES 2022 fuarına katılacağını açıklamış ve dünya pazarına girmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bir video sonrası 'yeni model' habereleri konuşulmaya başlanmıştı. Tüm söylentilerin ve sızdırılan görüntülerin ardından bugün gerçekleşen CES etkinliğinde yeni TOGG modeli tanıtıldı. Bu yeni model, TOGG'un 'vizyon modeli' olarak karşımıza çıktı.

Tanıtım öncesi TOGG'un vizyonundan ve projelerinden bahsedildi:

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, gerçekleştirdiği sunumda otomobil dünyasının artık değiştiğini ve otomobillerin çok daha çevre dostu olması gerektiğini söyledi. Karakaş, TOGG’un internete bağlı olmayacağını, “internetin TOGG’a bağlı olacağını” söyledi.

Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı hedeflediklerini belirten TOGG’un CEO’su Avrupa’nın en temiz boya atölyesini inşa ettiklerini ve çevre dostu TOGG’un çevre dostu bir şekilde üretileceğini söyledi. Gürcan Karakaş ayrıca batarya üretimi için gerekli yatırımların da yapıldığını açıkladı. 20 GigaWatt kapasiteli bataryalar üretmek istediklerini belirten Karakaş, Gemlik’te geliştirilen tesisin otomobil dışında özellikle enerji ve batarya alanlarında çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

Yeni vizyon modelden ilk detaylar da geldi:

TOGG’un yeni modelinin büyük bir aks aralığına sahip olacağı, 200 ila 400 beygir arasında bir güce sahip olacağı ve 0’dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede çıkacağı açıklandı. Aracın menzilinin 500 km olacağı da yapılan sunumda belirtildi.

Şirketin sürdürülebilirliğe odaklandığını belirten Karakaş, dünyanın nadir ‘karbon nötr’ fabrikalarından birine sahip olacaklarını ve gelecekte geri dönüşüm için farklı çözümler sunacaklarını açıkladı.

'Yalnızca bir araç değil'

TOGG'un yeni sedan modeli ile ilgili olarak SUV modelin ve 2019'da karşımıza çıkan ilk sedan modelin köklerine bağlı bir tasarım anlayışı öne çıkıyor. Dış tasarımda dinamik ve modern bir görüntü sergilenirken iç tasarım bu modern anlayışı aynı zamanda kullanıcı dostu bir dizi özellik ile destekliyor. Yine iç tasarımda koltuklarda gri tonları ve turkuaz detaylar dikkat çekiyor.

TOGG'un bu yeni modeline dair en çok öne çıkarılansa dahil olduğu ve sunacağı mobilite sistemi olarak aktarılıyor. USE CASE Mobility olarak karşımıza çıkan ve TOGG'un geliştirdiği bu mobilite sistem, 'ihtiyaç duyacağımız tek akıllı cihaz' olma iddiasını taşıyor.

İşte TOGG'un yeni sedan modeli: