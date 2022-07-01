Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, TOGG'un iştiraklerinden bir tanesine şarj istasyonları ağı işletmeci lisansı verdi. TOGG, bu lisans ile Türkiye'de kendi şarj istasyonu ağını kurabilecek. Üstelik kurallara göre ilk 6 ayda 50 adet şarj istasyonu kurulması gerekiyor.

Her geçen gün biraz daha sonuna doğru yaklaşıldığı açıklanan yerli otomobil projesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun (TOGG) kurduğu elektrikli şarj istasyonu şirketi Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Peki bu ne demek?

Bilindiği üzere TOGG, tamamen elektrikli otomobil olarak karşımıza çıkacak. Bu da ülke geneline şarj istasyonları kurulma ihtiyacı doğurdu. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama ile şarj istasyonları için bir şirket kurulduğunu ve bu şirketin lisans alarak Türkiye'nin dört bir yanına istasyon kuracağını söylemişti. İşte bu şirket, bugün itibarıyla lisansını alarak resmen bir işletmeci oldu. Bundan sonraki süreçte istasyonlar kurulacak ve TOGG'un şarj ihtiyacının karşılanması sağlanacak.

Şarj soketi sayısı, 1 yıl içinde 4 katına çıkacak

Edinilen bilgilere göre Türkiye'de şu an için 3.500 adet elektrikli otomobili aynı anda şarj edebilecek kadar soket bulunuyor. Bu sayı, 2023'te, yani 1 yıl içerisinde yaklaşık 4 katına çıkacak. Tahminlere göre 2023 itibarıyla 12 bin 500, 2025 itibarıyla 30 bin, 2030 itibarıyla 160 bin adet soket, Türkiye sınırları içerisinde hizmet veriyor olacak. Bu tahminlerin gerçekleşmesi için önemli bir şart koşan EPDK'nın kurallarına göre işletmeciler, lisans aldıktan sonraki 6 ay içerisinde en az 50 şarj istasyonu kurmaları gerekecek. Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin de bu şart kapsamında lisans aldığını belirtelim.

EPDK, elektrikli araç sistemi altyapısının sağlıklı işlemesi için "Serbest Erişim Platformu" isimli bir girişim kuruyor. Bu platform, elektrikli otomobil sahipleri için kritik önem arz edecek. Çünkü Serbest Erişim Platformu ile ülke genelindeki tüm şarj istasyonları ve fiyatlar gibi detaylar, mobil uygulama aracılığı ile bulunabilecek. Son olarak; yapılan hesaplamalara göre bugün elektrikli otomobile sahip olan bir vatandaşın, aracını evinde şarj etmesi durumunda kilometrede 67 kuruş maliyetinin olacağını söyleyelim.